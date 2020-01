Share on Facebook

Che.r.es abonné.e.s,

L’offre Gomet’ Com&Médias évolue. Pour vous offrir une information plus large, la chaîne d’informations dédiée à la communication et au marketing dans le sud de la France rejoint dès le 31 janvier 2020 l’offre globale de Gomet’ Media.

En une seule authentification, l’offre Gomet’ Premium vous permet dorénavant d’accéder à l’ensemble des contenus de Gomet’ Média, y compris à celui de nos chaînes thématiques Gomet’ Com et médias et Gomet’ Santé.



Une seule offre Gomet’ Premium, deux formules

– l’une destinée aux particuliers, avec un seul accès et une consultation en ligne de TOUS nos contenus;

– l’autre destinée aux professionnels, à partir de deux accès, qui comprend, outre la consultation en ligne de tous nos contenus, un envoi en push de notre supplément hebdomadaire Digest Hebdo, consacré à l’actualité d’Aix-Marseille-Provence, et un accès à nos événements (sous réserve des places disponibles).

Cette démarche s’inscrit dans un souci de simplification de l’accès à l’information pour nos abonnés, nous espérons vous retrouver très nombreux sur notre site. Pour vous réabonner, vous pouvez dès maintenant vous connecter en ligne et procéder à la gestion de votre compte.

Notre offre en détail:

Pour les professionnels, Gomet’ Premium Pro (paiement CB, chèque et mandat virement):

Accéder aux contenus en ligne pour deux comptes-mails abonnés.

Recevoir les publications en format PDF,

Être invité en avant-première aux événements organisés par la rédaction

Tarif : à partir de 498€ TTC par an pour deux accès, tarif dégressif pour davantage de comptes.

Lien vers le kiosque.

Pour les particuliers, Gomet’ Premium (paiement CB): Lien vers offre d’abonnement