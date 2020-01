Share on Facebook

Les élections municipales approchent à grand pas. En effet, le premier tour se tiendra dimanche 15 mars, pour un second tour une semaine plus tard, dimanche 22 mars. Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, la mairie de Marseille rappelle que les habitants ont jusqu’au 7 février pour s’inscrire sur les listes électorales.

Ceux qui ne sont pas sûrs de leur situation électorale peuvent vérifier leur inscription sur les listes via un formulaire dédié. Pour la dernière semaine avant la fin des inscriptions, la Mairie met en place des horaires plus étendus du 3 au 7 février : du 3 février au 7 février 2020, de 8h30 à 18h30 en continu et du vendredi 7 février 2020, de 8h30 à 19h30 en continu.

Pour s’inscrire, les citoyens français et européens, âgés de 18 ans la veille du jour de l’élection et disposant de leur droit de vote en France ou dans leur pays d’origine membre de l’Union Européenne, peuvent présenter en Mairie leur dossier complet : le formulaire Cerfa n° 1266902 ou le Cerfa n° 1267002 pour les citoyens européens complété (à télécharger sur le site marseille.fr) ; un justificatif d’identité et de nationalité (Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription) ; un justificatif prouvant l’attache avec la commune (liste des documents acceptés sur le site marseille.fr)

