Dix ans après avoir défini les plans de l’extension d’Euroméditerranée, l’agence Leclercq et associés est une nouvelle fois choisie pour assurer la conception urbaine sur les terrains encore inexploités par l’aménageur. D’une durée de six ans, ce nouvel accord-cadre a pour objectif « d’assurer une vision d’ensemble sur les secteurs non encore opérationnels du périmètre d’Euroméditerranée et sur ses franges, depuis les actions d’urbanisme transitoire jusqu’au projet définitif », explique l’établissement public dans un communiqué diffusé mardi 28 janvier. Le périmètre concerné comprend entre autres les zones de Cap Pinède, du Canet, la façade littorale ou encore la Corniche.

L’agence de François Leclercq est le mandataire d’un groupement composé du groupe d’ingénierie Setec et du bureau d’urbanisme Base. Ils travailleront en collaboration avec l’agence d’urbanistes Anyoji-Beltrando qui conduit depuis fin septembre 2019 une mission de coordination des projets appelés à voir le jour sur le périmètre d’Euromediterranée II.

Création d’une nouvelle ZAC

Cette mission permettra de proposer un plan guide actualisé en Building Information Modeling (BIM). Leclercq et associés aura par ailleurs en charge l’établissement de la stratégie « Logement ». « Il s’agira de mener une diversification de l’offre sur un spectre plus large et plus innovant dans les montages, pour une accessibilité financière au logement renforcée », indique Euroméditerranée. L’agence mènera également les études préliminaires des espaces publics ainsi que la création d’une nouvelle ZAC. « Le lancement de ce nouvel accord-cadre nous conduit à regarder dans le rétroviseur pour définir les bases renouvelées de l’action de l’urbaniste de l’extension aux côtés d’Euroméditerranée. Nous avons fortement transformé notre équipe au fur et à mesure de l’avancement de notre mission originelle pour proposer un plan guide amendé qui est une préfiguration de notre proposition d’aujourd’hui et le point de départ du travail à mener », commente François Leclercq.

