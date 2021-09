Une sieste au milieu des oiseaux

Si la fatigue vous saisit après une matinée passée à arpenter les stands du parc Chanot, faites un détour par le hall 2 : l’animation Birds Emergency vous propose une sieste peu commune, bercée par le bruit des vagues et des oiseaux. Allongé sur un transat, masque sur les yeux et casque sur la tête, laissez vous bercer par la voix de deux comédiens qui relatent leur voyage en mer. Une expérience à l’aveugle onirique, à ne pas manquer !

[Découverte] Ceci n’est pas une sieste 😅 Ce stand du congrès mondial de la nature est un théâtre sonore 🎧



Benjamin Javaux (SUEZ) : « SUEZ veut être un partenaire privilégié des territoires »



SUEZ multiplie les engagements en faveur de la biodiversité au sein du réseau Act4nature International depuis 2018, Act4nnature national mais aussi dans le réseau des entreprises engagées pour l’environnement (Epe). Pourquoi un grand groupe comme SUEZ œuvre-t-il à ce point sur le plan écologique ?



« Nos métiers sont dépendants des ressources en eau », explique Benjamin Javaux, responsable des projets environnementaux, à l’occasion du Congrès mondial de la nature. En effet, la biodiversité fait partie de la raison d’être du groupe, actif dans la gestion de l’eau et des déchets.



Au titre de ses engagements nationaux comme internationaux, et en tant qu’aménageur du territoire, SUEZ accompagne également les collectivités à entamer leur transition écologique : « C’est fantastique d’être partenaires privilégiés des territoires et travailler main dans la main avec eux car cela apporte une plus-value en termes de biodiversité », s’enthousiasme Benjamin Javaux. SUEZ intervient à deux niveaux dans cet accompagnement des territoires : le groupe peut apporter son expertise sur le volet étude dans la conception du projet, mais aussi en tant qu’opérateur sur les chantiers pour mettre en place des solutions. Ces dernières ne manquent pas : « Chez SUEZ, nous pouvons recréer des zones humides, remodeler les terrain, imaginer des îlots de fraîcheur ou encore désimperméabiliser les sols pour faciliter l’infiltration d’eau », énumère Benjamin Javaux.



Le groupe a également à cœur de sensibiliser ses collaborateurs en interne sur le sujet : « Des événements comme le Congrès mondial de la nature montrent qu’il faut pour réellement protéger la nature, ce sont des changements transformateurs. Tous nos services sont mobilisés sur le thème de la biodiversité, qui est un sujet transverse », conclut Benjamin Javaux.



Un partenariat entre Enedis et le parc des Calanques

Le groupe spécialisé dans l’électricité et le Parc des Calanques ont annoncé la signature d’une convention lundi 6 septembre à l’occasion du Congrès mondial de la nature (voir le communiqué ci-dessous). L’objectif : faire en sorte que l’intégration du réseau électrique dans les calanques soit le plus respectueux possible de l’environnement, à la fois sur le plan esthétique et le plan écologique. En effet, l’existence d’un réseau électrique dans les Calanques est nécessaire notamment pour le câblage sous-marin, les travaux de raccordement, travaux de performance réseau, ou l’élagage.

Une campagne pour sensibiliser les photographes en herbe

Prendre un selfie avec un adorable paresseux ou un impressionnant reptile pour poster sur Instagram ? Ce n’est pas une bonne idée ! En effet, une simple photo peut générer d’importants problèmes : stress causé à l’animal, perte de biodiversité, ou encore risque de contracter une zoonoses … Face à ce problème grandissant, à l’ère des réseaux sociaux, le gouvernement costaricain souhaite sensibiliser ses touristes. La campagne #Stopanimalselfies a pour objectif d’éduquer les voyageurs tout en leur permettant de profiter de l’incroyable biodiversité qu’offre ce pays. « Nous sommes un petit pays avec de nombreux espaces protégées, propice à l’habitat des espèces. Il est très courant pour un touriste de croiser des singes, des ratons laveurs, et même parfois des baleines … Notre mission est de leur fournir une expérience intéressante tout en les éduquant. Cette campagne est une fierté nationale pour nous, car elle a eu beaucoup d’écho », se réjouit le ministre du tourisme Gustavo Segura Sancho à l’occasion de la présentation de cette campagne lors du congrès mondial de la nature, mercredi 8 septembre.

