En France, 27 espèces animales sont en voie de disparition. Une triste réalité sur laquelle souhaite alerter Florian Kirchner, chargé du programme « espèces » au Comité français de l’UICN et auteur du livre « Faune Fragile », qui paraîtra le 23 septembre prochain. Les superbes illustrations au tracé fin de l’artiste marseillaise Sandrot (Sandra Guilbot) viennent retranscrire la fragile beauté de ces espèces à la fois dans l’ouvrage mais aussi à l’occasion du Congrès mondial de la nature. Les œuvres éblouissent le spectateur et lui font prendre conscience de l’urgence de préserver ces espèces. Sandrot exposera également huit œuvres dans la rame de métro à Castellane.

Street Science, découvrir la mer en gardant les pieds sur terre

Street Science est inspiré du jeu Pokémon Go. Scanne ton planton et découvre ses caractéristiques ! (crédit : JRG / Gomet’)

Voilà un jeu qui devrait séduire les adeptes de sciences et du jeu à succès Pokémon go. Street science est une application qui propose aux utilisateurs de suivre un parcours type à travers les rues de Marseille à la recherche de pictogrammes représentant diverses sortes de plancton. Une fois déniché, l’utilisateur peut scanner le pictogramme avec son smartphone et voir comme par magie le plancton apparaître en 3D sur son écran ! L’application fournit également toutes les informations relatives au micro-organisme observé. Pensé par Emilie Villar, génomiste et consultante pour la recherche publique à Marseille, l’application voit le jour en 2017 et obtient les soutiens d’Aix-Marseille Université, de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ou encore de la Région Sud. Plusieurs pictogrammes sont ainsi dispatchés dans les dédales marseillais, dans le quartier du Vieux-Port, ainsi qu’une fresque interactive réalisée par le street artist Ciyo sur le mur de l’école Notre-Dame de la Major, à scanner également avec l’application. A l’occasion du Congrès mondial de la nature, un mini-parcours dans le parc Chanot a été imaginé, intitulé « Du plancton partout ! ». Le concept, à mi-chemin entre le jeu et l’apprentissage, a de beaux jours devant lui : Emilie Villar et son équipe ont imaginé des parcours à Saint-Michel de l’observatoire sur le système solaire, ou encore sur le thème de la symbiose à Lyon, qui devraient voir le jour prochainement.

Le stand Sea Sound Bubble aux Espaces générations nature du Congrès mondial de la nature (crédit : JRG / Gomet’)

Sea Sound Bubble : SUEZ offre une expérience immersive dans le monde marin



Le saviez-vous ? Les poissons parlent … Pour communiquer, alerter sur la présence d’un prédateur, ou encore chercher un partenaire, les sons varient d’une espèce à une autre et en disent long sur l’état de la biodiversité marine. Encore faut-il savoir tendre l’oreille. Grâce à sa technologie Sea Advanced Sound, déployée notamment dans la calanque de Cortiou à Marseille, SUEZ est capable de capter ces sons au moyen d’un hydrophone placé sur une bouée intelligente. Le groupe met ces mélodies marines à portée de tous à l’occasion du Congrès mondial de la nature sur son stand Sea Sound Bubble (Espaces générations nature). Grâce à des casques de réalité virtuelle, plongez vous aussi dans les profondeurs marines, entre Marseille et la Corse, pour découvrir ce monde mystérieux et fascinant qui vit sous les flots. Vous y croiserez dauphins, murènes, corbs et même des cachalots … Un quizz de dix questions vous proposera d’essayer de reconnaître les différents sons. Saurez-vous différencier la langouste du poisson clown ou encore d’un simple bruit de bateau ? Une façon amusante et ludique de sensibiliser à la biodiversité marine.



(En partenariat avec SUEZ)

Papillonner grâce à l’OPIE

L’un des stands les plus magiques de ce Congrès mondial de la nature : au milieu des Espaces générations nature, une immense serre à papillon vous permet d’observer ces superbes insectes au plus près. Les plus téméraires s’aventureront dans la serre pour être pleinement en communion avec près de 350 papillons dont certains de la taille d’une main et aux ailes chamarrées… Mais ce n’est pas juste pour le plaisir des yeux que l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie) propose cette animation. L’objectif est de sensibiliser à l’importance de ces insectes pour la préservation de la biodiversité. Or, ils sont aujourd’hui menacés de tous les côtés, par l’industrialisation, l’uniformisation des paysages ou encore l’utilisation de pesticides. L’Opie espère donc alerter sur ces problèmes et également proposer des solutions. Par exemple, laisser le champ libre à la nature. A retrouver tous les jours jusqu’au samedi 11 septembre sur les espaces génération nature. Entrée gratuite.

Près de 350 papillons de 30 espèces différentes sont visibles dans la volière de l’Opie (crédit : RL / Gomet’)

