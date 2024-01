Share on Facebook

Alors que le Port Center, le projet porté par le Grand Port Maritime de Marseille destiné à ouvrir le port sur la ville, devrait être inauguré temporairement au printemps 2024 dans l’actuelle gare maritime devant la Major, une autre initiative pour valoriser le patrimoine maritime se concrétise.

Le projet de l’association Marseille capitale de la mer, s’installe dans l’ancienne intendance sanitaire, près du Vieux-Port. L’objectif de l’association est de rénover les lieux pour en faire un « tiers lieu de la mer » qui s’inscrit dans une volonté d’ouvrir le port sur la ville.

Jeudi 21 décembre 2023 une table-ronde intitulée « Le tiers lieu de la mer : outil d’une dynamique territoriale durable ouverte sur le monde » , était organisée sur le site par Marseille Capitale de la Mer, en présence d’Hervé Martel, président du directoire du GPMM, Hervé Berville, secrétaire d’État en charge de la mer, ainsi qu’Hervé Menchon, adjoint au maire de Marseille en charge du littoral. Elle s’intitule :

Des travaux à 1,2 million d’euros

Présent lors de l’événement, Patrick Fancello, président de l’association Marseille Capitale de la mer, explique son envie de créer un tiers lieu de la mer : « c’est un symbole d’ouverture vers la ville, une envie de rassembler, un besoin de fédérer les forces vives du territoire, mais aussi les forces politiques. »

L’association a une volonté de créer des animations liées à la mer et d’ouvrir aux métiers de la mer, au sein de l’ancienne intendance sanitaire qui doit être rénovée, probablement d’ici septembre 2025.

Avec le Grand Port Maritime de Marseille, Marseille capitale de la mer a signé une convention d’occupation de 10 ans. « Nous avons à charge de réaliser 1,2 million d’euros de travaux, une somme assez conséquente », observe Patrick Fancello qui mentionne « parmi les premiers soutiens, l’Etat, avec son fond d’intervention maritime (FIM), qui nous a accordé 130 000 euros, et la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui nous a octroyé 100 000 euros, je les remercie pour leur soutien. »

Avec cet argent, l’association peut amorcer le projet et déposer le permis de construire. Lorsque le reste des fonds sera récupéré, les travaux pourront débuter.

Hervé Berville : « faire un travail de conscientisation et de valorisation des métiers de la mer »

À cette occasion, Hervé Berville a évoqué l’importance de ce genre d’initiative : « l’État soutient ce projet, car nous avons vu l’énergie mise sans être aidé, les personnes qui sont mobilisées. C’est un projet positif, sérieux, sans se prendre au sérieux, ensemble, on peut faire les choses beaucoup plus rapidement. » Il ajoute : « la deuxième raison est que nous avons besoin d’avoir des lieux ancrés dans les ports pour faire ce travail de conscientisation et de valorisation des métiers de la mer. »

Hervé Berville, secretaire d’Etat en charge de la mer et Marie-Dominique Champloy, directrice générale de l’association Marseille capitale de la mer. (Crédits photo : MM)

En parlant d’avenir, Marie-Dominique Champloy, directrice générale de Marseille capitale de la mer, a pour ambition de créer un festival de la mer : « cette ville n’a pas d’événement maritime populaire et fédérateur, qui parle de la mer à terre et de la mer en mer. »

A la fin de la réunion, Marie-Dominique Champloy, au nom de Marseille Capitale de la mer, annonce avoir signé une convention avec le campus d’excellence des métiers de la mer qui agréée, l’association, pour la mise en place de brevets d’initiation à la mer (Bimer), auprès de l’Education Nationale et de trois académies, Aix-Marseille, Nice et Corse.

