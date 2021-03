Une nouvelle chaire, labellisée par l’initiative d’excellence A*Midex vient d’être créée à l’IEP d’Aix-en-Provence. La chaire « Commerce international et environnement » est portée par l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (Sciences Po Aix) et le Grand Port Maritime de Marseille, en collaboration avec Aix-Marseille Université. « Elle vise à favoriser les échanges entre étudiants, chercheurs, experts et professionnels dans le cadre de la production d’outils d’analyse novateurs en matière de commerce international » soulignent les partenaires dans un communiqué.

Dans un contexte triplement bouleversé par les crises sanitaire, économique et environnementale, son thème principal de recherche répond à des interrogations partagées sur les évolutions du commerce international.

Repère



D’une durée de trois ans (2020-2023), cette chaire est hébergée par la fondation A*Midex, et bénéficie d’un co-financement du Grand Port Maritime de Marseille à hauteur de 50 000€ par an, soit 150 000 euros au total. Le projet est porté par André Cartapanis, professeur à Sciences Po Aix, membre du Cercle des économistes et Élisa Dienesch, maître de conférences, chercheuse associée à l’Aix-Marseille School of Economics et directrice de la chaire.

« Les milieux académiques et professionnels du commerce international pourront, à travers cette chaire, tisser des liens étroits dans le cadre de l’étude de conséquences des chocs de diverses natures sur les échanges régionaux et internationaux » soulignent les promoteurs de la chaire.

La chaire vise à publier une série d’articles scientifiques qui garantiront la validité des résultats obtenus, à organiser trois colloques annuels, des séminaires spécialisés et des cycles de formation adossés au master Expertise internationale accrédité au sein d’Aix-Marseille Université et dispensé par Sciences Po Aix pércisent les partenaires.

Liens utiles :



