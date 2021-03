Plus d’un millier de manifestants se sont mobilisés à Marseille dimanche 28 mars pour réclamer une « vraie loi climat ». Le cortège, composé de collectifs environnementaux, de citoyens engagés et de personnalités politiques, a parcouru toute l’avenue du Prado. De la place Castellane jusqu’aux plages, la marche pour le climat s’est déroulée sans aucune intervention des forces de l’ordre, et dans le respect des règles sanitaires pour la grande majorité des participants.

Le projet de loi « climat et résilience », contesté par les militants et associations écologistes pour son manque d’ambition, est examiné ce lundi en séance plénière à l’Assemblée nationale par les députés. Dans les rues de plusieurs grandes villes de France, les manifestants se sont mobilisés pour réclamer une « vraie loi climat ».

Les 110 000 participants (12 000 selon les autorités) au niveau national réclament que le gouvernement s’appuie davantage sur les 149 propositions remises le 26 juin 2019 à Emmanuel Macron à l’issue de la Convention citoyenne pour le climat. L’objectif, de plus en plus difficile à atteindre, est toujours de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990).

Près d’un millier de manifestants se sont mobilisés à Marseille dimanche 28 mars pour réclamer une « vraie loi climat » (Crédit : RL)

Marche pour le climat : « on n’a plus le temps d’attendre »

Dans le centre-ville de Marseille, les militants écologistes ont défilé dimanche après-midi sous le soleil et en respectant le port du masque (pour la grande majorité). « Et un, et deux, et trois degrés, c’est un crime contre l’humanité », haranguaient les manifestants en tête de cortège, tandis que d’autres s’égosillaient : « On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat ».

Les militants alertent sur le réchauffement climatique (Crédit : RL)

C’est dans une ambiance festive et sous l’œil vigilant de la police nationale que les participants ont également pu brandir leur pancarte. « Ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite ? », affichait avec ironie une jeune fille tandis que sa voisine, plus pragmatique, agitait un écriteau sur lequel on pouvait lire : « On n’a plus le temps d’attendre ».

Les personnalités politiques aperçues en marge de la manifestation :

Sébastien Barles, adjoint au maire de Marseille en charge de la transition écologique

Christine Juste, adjointe au maire de Marseille en charge de la propreté

Aïcha Sif, adjointe au maire de Marseille en charge de l’agriculture urbaine

Théo Challande-Nevoret, adjoint au maire de Marseille en charge de la lutte contre les discriminations

Jean-Laurent Félizia, tête de liste Europe écologie les verts (EELV) pour les Régionales en Paca

Didier Jau, maire des 4e – 5e arrondissements

