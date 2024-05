Le Secours populaire français renouvelle un appel à la solidarité populaire et financière, pour permettre à son partenaire à Gaza et en Cisjordanie, PMRS (Secours médical palestinien) de soutenir les populations civiles. Les soignants de PMRS et des autres ONG témoignent d’une situation extrême sur place. « Ce soutien est indispensable pour venir en aide aux victimes et continuer d’assurer un accès aux soins, alors que la ville de Rafah concentre plus d’un million de personnes qui essayent de survivre. En 48h, la situation a basculé et les civils ont senti qu’il fallait évacuer, ils ont commencé à faire des réserves, alors que la dénutrition touche le Sud de la bande de Gaza » alertele 8 mai le Secours populaire.

[Tribune] Israël – Palestine, la cohabitation inévitable

Le Secours populaire français précise qu’il agit « auprès de toutes celles et ceux qui souffrent, partout en France et dans le monde, sans distinction et en appelle à la mobilisation de tous pour que l’humanité et la solidarité priment, pour alléger les souffrances que subissent jour et nuit les enfants, les femmes et les hommes,

victimes de l’arbitraire. »

Lien utile :

Faire un don au Secours populaire