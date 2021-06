La désorganisation à l’ouverture des bureaux de vote à Marseille a été confirmée en fin de matinée par la préfecture qui a réquisitionné des délégués spéciaux : « A l’ouverture des bureaux de vote, ce dimanche 20 juin 2021, la mairie de Marseille a informé les services préfectoraux que 34 bureaux de vote (sur un total de 481, NDLR) ne disposaient pas de présidents de bureau. »

La préfecture des Bouches-du-Rhône explique ensuite que « comme le prévoit le code électoral dans une telle situation, le préfet a désigné des délégués spéciaux chargés de présider les bureaux et désigner les assesseurs. Malgré ces mesures, des retards significatifs ont pu être constatés dans l’ouverture de certains bureaux. » Et de préciser : « Tout est mis en œuvre pour permettre le déroulement des opérations électorales dans les meilleurs conditions. »



En début de matinée la liste Provence Unie de Martine Vassal, la présidente sortante, avait dénoncé les retards à l’ouverture des bureaux à Marseille. Le groupe d’opposition municipale Une volonté pour Marseille estimait qu’à 10h00, « plus d’une dizaine de bureaux de vote n’avaient toujours pas ouvert leurs portes. » La mairie interrogée par France Bleu Provence expliquait les retards dans l’organisation «à cause du double scrutin et des normes sanitaires. »

En fin de matinée, la Ville de Marseille précise que l’ensemble des bureaux sont désormais ouverts. Dans une déclaration à l’AFP la direction générale des services de la Vile précise : « Nous avons été confrontés à un problème de mobilisation des assesseurs, sur 480 bureaux, 40 présidents ne sont pas venus récupérer leur sacoche samedi. »

Selon la même source, la mairie a procédé à des réquisitions, parmi des fonctionnaires, mais sur les 40 présidents réquisitionnés, 20 manquaient à l’appel. Et d’insister : « les assesseurs réquisitionnés, a insisté la mairie, ne sont pas habitués et donc l’ouverture des bureaux est plus lente.» Un bug informatique a aussi touché les logiciels électoraux samedi, a jouté la Ville selon l’AFP

