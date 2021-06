Share on Facebook

Share on Twitter

La préfecture des Bouches-du-Rhône informe que le taux de participation à 17 heures pour le premier tour des élections départementales et régionales 2021 est de 33 % pour le département des Bouches-du-Rhône et 30,64 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. A 12 h, il était de 15,14 % pour le département des Bouches-du-Rhône et de 14,46 % en région. Ces chiffres sont en forte baisse par rapport à ceux du précédent scrutin de 2015.

Liens utiles :



[Urgent] 34 bureaux sans président à Marseille, la préfecture réquisitionne des délégués

Suivez l’actualité des élections régionales et cantonales dans notre rubrique Politique