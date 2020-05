Share on Facebook

Selon l’agence nationale Santé publique France, seulement trois nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 24h dans la région Sud qui compte plus de 5 millions d’habitants. Si cette donnée, diffusée dimanche 31 mai en fin de journée, se confirme, cela signifierait un coup d’arrêt à l’épidémie de Covid-19 dans la région.

Les autres chiffres communiqués ce dimanche 31 mai sont aussi très encourageants : 898 personnes sont hospitalisées (+6 par rapport à la veille bilan) ; 77 personnes sont en réanimation (+0 par rapport au dernier bilan) 898 personnes sont décédées (+0 par rapport au dernier bilan)

Chiffres au 31 mai 2020. Source Santé publique France.

Samedi 30 mai, 24 nouveaux cas positifs au Covid-19 avaient été détectés dans la région et aucun nouveau décès. Vendredi 29 mai, Santé publique dénombrait 45 nouveaux cas positifs au Covid-19 par rapport à la veille et 5 décès. Jeudi, le décompte était le suivant : 65 nouveaux cas positifs au Covid-19 et trois décès supplémentaires.

Depuis le vendredi 28 février 2020, 16 953 personnes ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

