Le gestionnaire du réseau électrique Enedis participe cette semaine à l’Usine Extraodinaire, événement en ligne qui propose aux jeunes de découvrir les métiers de l’industrie via un village numérique. Enedis vient justement de lancer sa campagne de recrutement pour 2022. Sur son stand digital, Enedis propose des vidéos des principaux métiers concernés par les recutements. De jeunes embauchés présentent également chaque jour leur métier et répondent aux questions des classes en visioconférence. Parmi les métiers représentés : technicien d’intervention polyvalent sur le réseau électrique, technicien maintenance dans les postes sources et chargé de projets ingénierie.

Chaque année, le groupe, filiale d’EDF, est un important pourvoyeur d’emplois sur le territoire : en 2021, il a accueilli 1200 alternants au niveau national, dont 58 dans chacun des départements de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Pour 2022, 40 postes en alternance sont à pourvoir, ainsi que 20 stages et une cinquantaine d’embauches dans des filières diverses : métiers de l’électricité et de l’environnement, ingénierie, mais aussi dans les métiers de l’accueil, de la négociation digitale et relations clients, management, ressources humaines, communication …

Enedis souhaite féminiser ses métiers

L’un des enjeux de cette campagne de recrutement pour Enedis est d’inciter les femmes à candidater pour rejoindre le groupe. L’entreprise affiche un objectif de féminisation de plusieurs de ses métiers, en particulier les postes d’ingénieur ou de technicien de production. « Oublions les idées reçues qui laissent à penser que les métiers techniques sont réservés aux hommes », déclare Angélique Brandsma, déléguée ressources humaines en Provence Alpes du Sud, « les femmes sont les bienvenues dans les métiers techniques, elles apportent beaucoup et sont souvent un élément régulateur dans nos équipes. Les femmes représentent déjà 23% de notre personnel. Notre objectif à l’horizon 2025, a minima 1 emploi sur 5 dans la filière technique devra être occupé par une femme. Nous

encourageons la formation et l’alternance qui, chez Enedis, est accessible à tous ». Pour y parvenir, Enedis mise sur sa participation à l’Usine Extraordinaire, qui lui permet d’organiser des visioconférences avec des jeunes pour les sensibiliser.

Enedis cherche par ailleurs à recruter dans le domaine du traitement de données, compte tenu du déploiement des compteurs communicants Linky qui ont eu pour conséquence d’entraîner la création de nouveaux métiers.

Le stand d’Enedis sur le forum de l’Usine Extraodinaire :

Crédit : Usine Extraordinaire

