Le post-confinement permettra-t-il de désengorger Marseille de son trafic automobile ? C’est le souhait de Sébastien Barles, qui s’en est ouvert dans un message diffusé jeudi 23 avril à la presse et sur les réseaux sociaux. « Le risque est grand après le 11 mai de voir exploser le trafic automobile avec des citoyens qui ne prendront pas les transports en commun par crainte mais qui se déplaceront seul dans leur voiture avec le risque d’augmenter le rebond du coronavirus », estime celui qui fut candidat EELV au premier tour des municipales dans la cité phocéenne.

« Cette montée en flèche possible de l’autosolisme (fait d’être seul dans sa voiture) est préoccupante car non seulement les émissions polluantes vont augmenter, mais l’exposition des gens aussi car à l’intérieur de la voiture on est 3 fois plus exposé à la pollution de proximité routière que sur le trottoir » analyse Sébastien Barles, qui demande « à envisager pour après le 11 mai de réserver des rues sanctuarisées vélo-piéton permettant de limiter l’impact de la pollution et de prévenir la contagion », à l’instar des aménagements cyclables temporaires envisagés dans plusieurs métropoles françaises.

« Une mesure pragmatique qui devrait être prise dans notre ville gangrenée par le trafic automobile » dit-il, avant d’interpeller directement la Mairie : « Je demande au Maire de Marseille et à la présidente de la Métropole de réserver après le 11 mai de grands axes de circulation aux piétons et aux vélos (la Canebiere, la rue Paradis, le bd National, le bd du Littoral, la Corniche par exemple) et de rendre gratuit le tunnel Prado Carénage en cette période de déconfinement ».

#Marseille Inspirons nous d’autres villes co-gérées par #Eelv après le #11mai pour ouvrir des itinéraires vélos/piétons dédiés pour éviter le retour massif des voitures & de la pollution pouvant accélérer le rebond du #COVID19. Pacifier et ralentir de nos villes est un impératif. pic.twitter.com/KsfuPOUEuz — Sébastien Barles (@sebbarles) April 23, 2020

