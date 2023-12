Interrogé par Julie Rampal-Guiducci, journaliste à Gomet’, sur le plateau des Rencontres de la finance verte et solidaire qui se déroulaient vendredi 24 novembre à Marseille, Bernard Kleynhoff, président de la Commission du développement économique à la Région Sud et président de Rising Sud, estime que c’est l’ensemble de l’économie qui est en mutation et pas seulement la finance.



Après avoir rappelé les différents dispositifs mis en place par la Région Sud, souligne que les entreprises doivent prendre en compte « les transitions écologique, énergétique, sociétale. On n’a pas le choix » déclare Bernard Kleynhoff.

