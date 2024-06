Le département des Bouches-du-Rhône est placé par Météo France en vigilance jaune avec situation météorologique à surveiller pour orages et pluie-inondation à partir de ce dimanche 9 juin à partir de 14 h et jusqu’à 22h.

Des orages sont attendus dès le début d’après-midi, dans un premier temps plutôt en vallée du Rhône, Camargue, sud Luberon et ouest Val de Durance, puis se généralisant à l’ensemble du Vaucluse et aux Alpes au fil de l’après-midi.

Les cumuls de pluie atteindront régulièrement 30 à 40 mm, mais localement 60 à 90 mm sous les orages les plus forts et les moins mobiles et peuvent provoquer de forts ruissellements et des inondations sur les points bas.

Lien utile :

L’évolution en temps réel des prévisions selon Météo France