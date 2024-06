Share on Facebook

Share on Twitter

38 listes de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen ont été officiellement enregistrées et sont soumises aux votes des Français à partir de 8h jusqu’à 18h sauf à Marseille (jusqu’à 20h). Chacune de ces listes candidates pour la mandature 2024 2029 comporte 81 noms, avec une alternance de candidats de chaque sexe.

L’ordre de présentation de ces listes candidates a été arrêté par tirage au sort à l’issue du dépôt au ministère de l’intérieur et des outre-mer. Il a déterminé à la fois l’ordre d’affichage sur les panneaux électoraux à compter du 27 mai (début de la campagne électorale) et de présentation des bulletins sur la table de décharge dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

Les circulaires (professions de foi) des listes candidates sont consultables sur un site dédié. Une partie d’entre elles a été distribué par voie postale mais les plis n’ont été que partiellement distribués et ne sont pas toujours complets.

Une grosse organisation dans les mairies

Les opérations de vote mobilisent toutes les communes du territoire afin d’assurer le bon déroulement du scrutin. Ainsi à Marseille, l’ensemble des conseillers municipaux et d’arrondissements a été mobilisé selon leurs obligations de mandat.



« La Mairie a également lancé un large appel à volontaires auprès des agents municipaux, mais aussi du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, du CCAS et de la Métropole Aix-Marseille-Provence » précise la Ville. « Ainsi, 1914 agents publics préalablement formés par la Ville de Marseille, dont 1688 agents municipaux et 30 Marins-Pompiers de Marseille, viendront renforcer les effectifs dans les bureaux de vote. »

Des procurations jusqu’au Jour J

Si les électeurs ne sont pas en capacité de se rendre au bureau de vote, ils ont toujours la possibilité d’établir une procuration à une personne de leur choix. Depuis le 1er janvier 2022, il est également possible de donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote de l’électeur bénéficiaire pour voter à sa place, selon ses consignes. Il est possible de donner procuration à tout moment, jusqu’au jour du vote.

Dans les 27 Etats membres de l’Union européenne, les électeurs renouvellent le Parlement européen du 6 au 9 juin. Les Français sont appelés aux urnes pour élire 81 députés européens sur un total de 720 élus.

Le rôle augmenté du Parlement européen

Pourquoi aller voter ? Les eurodéputés ont du pouvoir rappelle le site public de référence Touteleurope (secrétariat général des affaires européennes du gouvernemlen). « Le Parlement européen vote les “lois européennes”, comme les directives ou les règlements, avec les Etats membres au Conseil de l’UE. Les députés européens modifient, approuvent ou rejettent les textes proposés par la Commission européenne. Autrement dit, un texte législatif doit quasiment toujours passer par un vote de vos élus pour être appliqué dans l’UE. Le Parlement européen contrôle aussi l’action de la Commission européenne et vote le budget de l’UE chaque année. Depuis les débuts de la construction européenne, les pouvoirs et l’influence du Parlement ont d’ailleurs considérablement augmenté. »

27 pays membres l’Union votent ce dimanche.

En savoir plus :

L’actualité des élections européennes dans notre rubrique politique