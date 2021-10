Alors que la mairie de Marseille réclame sa compétence voirie, la présidente de la Métropole Martine Vassal joint le geste à la parole. Symboliquement, elle a remis les clés du cours Lieutaud à l’adjointe aux mobilités de la Ville Audrey Gatian jeudi 28 octobre : « Maintenant, à vous de jouer », glisse malicieusement Martine Vassal à la représentante de Benoît Payan finalement absent pour l’inauguration de l’artère rénovée. Un avant-goût du retour des compétences de proximité promis par la réforme métropolitaine en cours.

Cours Lieutaud : Une fréquentation automobile réduite de moitié

Confiée à l’agence d’architecture et d’urbanisme Tangram, la Métropole a lancé la requalification du cours Lieutaud en 2018. « C’était une autoroute urbaine où on ne pouvait ni stationner, ni se déplacer sur le trottoir. Aujourd’hui, elle est apaisée », se félicite Martine Vassal. L’artère qui relie le boulevard Baille à la Canebière est passée de 2X2 voies à 2X1 voies sur une grande partie, réduisant ainsi la circulation : « On est passé de 80% à 40% de fréquentation des voitures », indique la présidente de la Métropole et du Département. Cette rénovation était attendu depuis longtemps, « une véritable arlésienne », convient Martine Vassal « mais il fallait attendre d’avoir la rocade L2 pour pouvoir le faire », justifie-t-elle.

La circulation est réduite mais toujours dense sur le Cours Lieutaud (Crédit RM)

Ce vaste chantier est majoritairement financé par le Conseil départemental qui prend à sa charge 9,5 millions d’euros sur un total de 13,75 millions, le reste étant apporté par la Métropole. « En tant que maître d’œuvre, la Métropole est obligé d’apporter au moins 20% du montant », rappelle Martine Vassal à l’attention de la mairie de Marseille qui devra prendre à sa charge ces coûts si dans un avenir proche elle récupère la voirie.

La mairie réclame une sécurisation des pistes cyclables

En plus de la chaussée, la Métropole a également ravalé les façades de 87 immeubles du cours Lieutaud. « Elles étaient noires, sinistres et resplendissent aujourd’hui », se réjouit encore Martine Vassal. Pour ces travaux, la Ville de Marseille a participé financièrement en aidant les propriétaires et le Département a apporté en plus 80% du montant attribué par la commune. « La livraison de cet équipement est un motif de satisfaction pour la Ville », reconnaît Audrey Gatian. Pour autant, elle estime le résultat perfectible, notamment sur les pistes cyclables. La Métropole a créé une piste cyclables dans les deux sens tout le long du Cours Lieutaud : « Elles existent et c’est bien mais sont sur la trottoir quand on veut qu’elles soient sur la chaussée. Pour les sécuriser complètement, il faudrait des séparations en dur et sur ce sujet, on attend toujours une réponse », regrette l’adjointe aux mobilités de la mairie.

Les nouvelles pistes cyclables du Cours Lieutaud (Crédit AMP)

L’Etat omniprésent prépare le lancement de la ZFE

Pour cette inauguration, Martine Vassal et les représentants de la mairie de Marseille ont globalement tenté d’afficher un visage uni sous l’œil du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône Yvan Cordier. Ce dernier rappelle à l’occasion l’aide de l’État annoncé par le président de la République pour le plan Marseille en Grand et va même plus loin en évoquant la mise en place de la future zone à faible émission (ZFE) en centre-ville « pour laquelle il faudra très prochainement lancer l’enquête publique et débloquer les financements ». Martine Vassal attend surtout l’argent du gouvernement pour financer les transports alors que le plan écoles de la Ville a reçu aujourd’hui son premier chèque. Sur ce point, elle interpelle à nouveau les services municipaux pour qu’ils « donnent leur avis sur le tracé du tramway dans les quartiers Nord ». Interrogé à ce sujet par Gomet’, Audrey Gatian l’assure : la réponse de la Ville « arrivera avant la fin du mois de novembre ».

