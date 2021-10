Share on Facebook

Le « Capital jeune créateur » prend forme. Le projet présenté par Emmanuel Macron lors de son discours consacré à Marseille en grand le 3 septembre dernier est animé par Thibaut Guilluy, haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises. Celui-ci multiplie les visites à Marseille et a fixé pour la première fois des objectifs quantitatifs depuis le forum Go Entrepreneurs organisé jeudi 28 octobre à l’Orange Vélodrome. Thibaut Guilluy affiche ainsi l’ambition de sensibiliser 30 000 jeunes à l’entrepreneuriat sur Marseille.



Il faut « aller toucher ces jeunes » déclare-t-il car « parfois, en tant qu’entrepreneurs, c’est nous qui sommes éloignés d’eux » explique-t-il à Gomet’. Ensuite, le gouvernement accompagnera 3 000 jeunes aux premières actions pour structurer leur projet avant de financer, courant 2022, avec la dotation Capital jeune créateur « 1 000 jeunes à hauteur de 3 000 euros ».

Le haut-commissaire a participé à deux réunions sur le forum Go Entrepreneurs. L’une, avec les banques pour savoir comment elles peuvent s’engager dans les financements. Le directeur général du Crédit Agricole Alpes Provence (CAAP) Serge Magdeleine était présent pour présenter le soutien de l’établissement mutualiste. L’autre rendez-vous de Thibaut Guilluy était consacré à l’engagement des entreprises avec notamment le club Top 20 et le réseau Cap au Nord Entreprendre. Objectif : déterminer « comment les entreprises peuvent devenir des partenaires de ces entrepreneurs ».

