C’est une semaine chargée que s’apprête à vivre le sénateur Yannick Jadot, figure du parti Europe Ecologie Les Verts, attendu dans de nombreuses communes de France pour soutenir les candidats écologistes qualifiés au second tour des législatives sous la bannière du Nouveau front populaire. A Marseille, l’ancien eurodéputé a démarré ce tour de France de campagne, mardi 2 juillet.

S’il est venu apporter son soutien aux deux candidats écologistes en ballotage au second tour face au Rassemblement national – Christine Juste dans la 6e circonscription et Amine Kessaci dans la 3e – c’est avant tout au nom du Nouveau front populaire qu’il s’exprime : « On ne peut pas se résigner à un repli identitaire. Aujourd’hui, il n’est pas seulement question de Nouveau front populaire, mais surtout d’un front républicain pour éviter que le Rassemblement national ait une majorité à l’Assemblée » plaide-t-il ainsi.

Second tour des législatives : une seule triangulaire dans les Bouches-du-Rhône

Interrogé par Gomet’ sur les dissensions au sein du Nouveau front populaire, Yannick Jadot ne fait pas de commentaires et préfère penser à « l’avenir de la France. » Dans la 5e circonscription, le candidat dissident du Nouveau front populaire, Hendrik Davi (par ailleurs député sortant) l’a emporté devant le candidat investi Allan Popelard, qui s’est ainsi désisté.

« Notre adversaire commun, c’est le Rassemblement national. On sait que, dimanche, ce sera eux ou nous » complète Pascaline Lécorché, candidate Nouveau front populaire (Place publique) dans la 1ère circonscription face à Monique Griseti (RN).

Renaud Muselier soutient les candidats écologistes

La totalité des députés de la majorité présidentielle Renaissance (Ensemble !) arrivés en troisième position se sont retirés à l’exception d’Anne-Laurence Petel à Aix. C’est le cas de Sabrina Agresti-Roubache, Lionel Royer-Perreaut et Claire Pitollat. Mais côté Nouveau front populaire, certains regrettent que les consignes de vote émises du côté du camp présidentiel ne soit pas plus claires, à l’instar de Christine Juste qui, bien que reconnaissante du retrait de Lionel Royer-Perreaut dans la 6e circonscription, attend de sa part un soutien plus clair de sa candidature.

Seule Claire Pitollat a, dans la 2e circonscription, appelé clairement à voté pour son concurrent Nouveau Front populaire au 1er tour, Laurent Lhardit. De son côté, la secrétaire d’Etat Sabrina Agresti-Roubache a annoncé son retrait dès l’annonce des résultats et donné la consigne que « pas une voix [n’aille] au Rassemblement national. »

Alors que Yannick Jadot arpentait encore la pelouse du palais du Pharo, mardi 2 juillet, c’est une autre figure locale de la Macronie qui lui a apporté son soutien : le président de la Région Sud Renaud Muselier, délégué Renaissance dans les Bouches-du-Rhône. « Je n’ai pas oublié qu’aux élections régionales, en 2021, tu as su prendre tes responsabilités républicaines et retirer la candidature des tiens. Dans ce moment important, je ne manque pas de soutenir tes candidats, tenants d’une écologie raisonnable ! » tweete ainsi le président de la région Sud (voir ci-dessous). En effet, lors des régionales 2021, Renaud Muselier avait conclu un accord avec les écologistes pour faire barrage au candidat Rassemblement national Thierry Mariani. En revanche, s’il affirme son soutien envers Yannick Jadot et « ses » candidats, difficile de dire que Renaud Muselier soutient l’ensemble du Nouveau front populaire...

