Nichée sur l’île de Porquerolles dans le Var, La Villa Carmignac rouvre ses portes avec Le Prix Carmignac du photojournalisme, un accrochage de plus de 100 photographies du 4 juillet au 1er novembre 2020. L’exposition initiale de la saison 2020, La Mer Imaginaire, empêchée par la fermeture forcée du site, est reportée au printemps 2021.

L’exposition consacrée au photojournalisme, soutenu par la Fondation Carmignac à travers son prix, donne à voir une rétrospective exceptionnelle de 10 années de reportages photographiques qui posent questions sur les crises humanitaires et les bouleversements environnementaux.

Narcic Contreras pour Fondation Carmignac – Garabuli 2016

Un voyage thématique à travers les régions du monde

Répartie sur deux étages de la Villa Carmignac, elle met exergue le travail de dix photojournalistes. Au rez-de-chaussée, huit reportages sont présentés comme un voyage thématique à travers les régions du monde comme le trafic d’êtres humains au Népal et en Libye ou encore les atteintes à la liberté d’expression en Tchétchénie et au Zimbabwe. A l’étage, deux reportages en Arctique et en Amazonie sont mis en scène autour de la question du dérèglement climatique et des conséquences humaines qui en découlent.

Le Prix Carmignac du photojournalisme



En 2009, face à une crise des médias et du photojournalisme sans précédent, Édouard Carmignac a créé le Prix Carmignac du photojournalisme afin de soutenir les photographes sur le terrain. Dirigé par Emeric Glayse, le Prix Carmignac du photojournalisme soutient, chaque année, la production d’un reportage photographique et journalistique d’investigation sur les violations des droits humains dans le monde et les enjeux géostratégiques qui y sont liés. Sélectionné·e par un jury international, le·la lauréat·e reçoit une bourse de 50 000 € lui permettant de réaliser un reportage de terrain de 6 mois avec le soutien de la Fondation Carmignac qui finance, à son retour, une exposition itinérante et l’édition d’un livre monographique.



Les artistes de l’exposition 2020 à la Villa Carmignac



Kai Wiedenhöfer– Massimo Berruti– Robin Hammond – Davide Monteleone– Newsha Tavakolian – Christophe Gin– Narciso Contreras– Lizzie Sadin– Kadir van Lohuizen & Yuri Kozyrev – Tommaso Protti

Une création originale : « Congo in conversation »

Marché de Kituku, République Démocratique du Congo, 2 avril 2020. @finbarroreilly pour Fondation Carmignac

Au regard de la crise sanitaire mondiale, Finbarr O’Reilly, le lauréat du Prix Carmignac de cette année a impulsé le reportage collaboratif en ligne « Congo in conversation ». Ce reportage est réalisé en coopération avec des journalistes et des photographes, basé au Congo, pour rendre compte de la dure réalité de la vie quotidienne de la population congolaise, qui vit au jour le jour.

