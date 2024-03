Share on Facebook

Share on Twitter

La 6e édition du Salon des maires, des élus locaux et des décideurs publics des Bouches-du-Rhône se tiendra à la mi-mars à Salon-de-Provence à l’espace Charles Trénet.

C’est un salon à taille humaine, où la rencontre, l’échange, le débat de fond est à hauteur d’homme. Le rendez-vous permet des rencontres directes avec des élus de grandes institutions comme avec les maires des plus petits des villages, bref, des 119 communes du département.

Autour d’un café ou lors d’une table-ronde, les décideurs, élus ou techniciens sont là pour échanger, prendre connaissance des dernières évolutions des politiques publiques et rencontrer leurs fournisseurs habituels en toute liberté. « En cette période décisive, soulignent les organisateurs, où les enjeux environnementaux et sociétaux sont au cœur des préoccupations, le salon des maires apparaît comme lieu d’échanges unique et incontournable. »

Comme il y a deux ans en 2022, Gomet’ aura un stand avec ses publications : Métroscopie 2024, ses hors-séries sur l’environnement, l’énergie, la finance ou encore la formation et l’emploi, et le guide l’élu éco-responsable… Nous aurons aussi le plaisir d’animer l’un des grands débats.

En 2022, Gomet’ animait un grand débat sur l’énergie qui inquiétait à juste titre les collectivités locales © Apothéloz

Rendez-vous donc à l’espace Trénet dans une ville de Salon-de-Provence qui sait accueillir ce type de manifestation à la fois professionnelle et conviviale.

Liens utiles :



Le site du Salon des maires

Le Salon des maires dans les archives de Gomet’