CMA CGM continue à occuper le devant de la scène médiatique et économique. Alors que Rodolphe Saadé, son PDG, fait la Une du quotidien Libération, le groupe de logistique annonce une nouvelle enveloppe financière en soutien à la transformation de l’économique française. Cette fois CMA CGM dédie une “enveloppe” de 200 millions d’euros pour la transition énergétique de la filière maritime française qui sera déployée par Bpifrance. Une annonce faite à l’occasion du salon international de l’agriculture qui se déroule en ce moment à Paris. Sur ces 200 millions d’euros, 20 millions seront consacrés à la décarbonation des navires de pêche.

Mise en place en partenariat avec le secrétariat d’État chargé de la Mer et le ministère délégué chargé de l’Industrie, cette initiative permettra de « financer les projets de décarbonation portés par les acteurs industriels, maritimes et portuaires français dans tous les secteurs : pêche, transport de passagers, fret maritime, nautisme, ports et terminaux » précisent les partenaires.



Cette contribution de CMA CGM, annoncée par Rodolphe Saadé lors des Assises de l’économie de la Mer le 8 novembre 2022, vient en complément de la démarche du Gouvernement « France Mer 2030 » visant à mobiliser 300 millions d’euros de financements publics d’ici la fin du quinquennat pour soutenir l’innovation, l’industrialisation et accélérer la décarbonation du secteur maritime.

CMA CGM Energies : 1,5 milliard dans les nouvelles énergies

Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le groupe CMA CGM emploie 150 000 personnes dans le monde, dont près de 4 000 personnes à Marseille. Un fonds d’investissement doté de 1,5 milliard d’euros a été annoncé par le groupe een septembre 2022. Le fonds CMA CGM Energies, doté de 1,5 milliard sur cinq ans pour accélérer la transition énergétique qui investira pour soutenir la production industrielle de nouvelles énergies, ainsi que des solutions de mobilité à faibles émissions dans toutes les activités du groupe (transports maritime, terrestre et aérien ; activités portuaires et logistiques ; bureaux).

Liens utiles :



[Maritime] CMA CGM lance un appel à projet de 200 millions pour la décarbonation

[Bio Express] Emilie Espanet pilote le fonds Energie de CMA-CGM