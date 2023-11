La deuxième journée de rencontres autour de la nage en eau libre a lieu demain (vendredi 3 novembre) à Marseille. De 14h à 18h, plusieurs interventions sont programmées autour de trois grandes questions sur l’accès à la mer libre et pour tous : l’engouement pour la nage en eau libre à Marseille, en France et à l’international ; comment réussir la piscine du Mucem ? La Digue du Large, un littoral comme un autre ?

« A l’image d’un récent colloque dédié aux droits des baignades à Paris, les Libres Nageurs invitent à Marseille institutions, politiques, scientifiques et associations pour aborder à leur tour le littoral marseillais et échanger au sujet de l’accès à la mer pour tous » évoque le communiqué de l’organisateur. Engagée depuis 2020 en faveur d’un accès à la mer sécurisé et pour tous et militant pour la préservation du littoral, l’association marseillaise défend l’idée de créer devant le Mucem une piscine publique en eau de mer, ainsi que trois autres réserves marines. Après plusieurs manifestations et actions, les Libres Nageurs invitent le public à débattre autour de ses revendications pour sa seconde édition des rencontres de la nage en eau libre.

Informations complémentaires et liens utiles :

Entrée libre, Salle Mucem Lab (entrée par la tour du Roy René) au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), 13002 Marseille

Le site de l’Association des Libres Nageurs de Marseille

L’avancement du projet de la piscine du Mucem, article à retrouver sur Gomet’