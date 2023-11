Share on Facebook

Le PDG de de CMA CGM, Rodolphe Saadé, reste à la manoeuvre pour gérer les nombreux actifs acquis ces derniers mois par son groupe de transports et de logistique de plus en plus diversifié. C'est un fidèle parmi lesfidèles qui vient d'offocialiser sa nomination à la direction adhointe de la compagnie maritime La Méridionale absorbée…