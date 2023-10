Le conseil d’arrondissement de la mairie des 1er et 7e arrondissements de Marseille s’est déroulé mardi 17 octobre 2023 au CMA Sénac, dans le 1er arrondissement. Présidé par Sophie Camard, maire de secteur, 41 délibérations ont été soumises au vote des conseillers d’arrondissements. Pour rappel, après avoir présenté l’intitulé du rapport, la parole est cédée à son commissaire rapporteur pour qu’il puisse expliquer son contenu.

Le conseil d’arrondissement, créé par la loi Paris-Lyon-Marseille, est l’organe consultatif et décisionnel majeur pour les affaires concernant le secteur. Il élit le ou la maire de secteur. Il est saisi pour avis des projets de délibération du conseil municipal concernant le secteur. Il est consulté sur le montant des subventions que la ville se propose d’accorder aux associations ayant leur siège social dans le secteur.

Parmi les 41 délibérations soumises, il était question de l’approbation de l’affectation de l’autorisation de programme relative aux études et travaux des bâtiments 78, 80 et 82 rue Bernard Dubois dans le 1er arrondissement. Avant de passer aux votes, Sophie Camard a présenté ce rapport : « il est important puisque cela concerne la rue Bernard Dubois dans le 1er arrondissement sur les trois bâtiments sinistrés où la Ville a repris le dossier avec l’architecte des bâtiments de France. Il faut les sécuriser, les démolir partiellement, mais pas entièrement et transférer le foncier à la société publique locale d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN).»

Gilles Aspinas : « la population souffre de l’absence de démarrage des travaux de la rue Dubois »

En tant que commissaire rapporteur de cette délibération, Isabelle Bordet, sixième adjointe d’arrondissements déléguée au logement, ajoute que : « cette partie de rue était sans électricité depuis un petit moment. Depuis, elle a été remise et cela permet la sécurisation du haut de ce quartier, j’en suis très heureuse. » Gilles Aspinas, septième adjoint, délégué aux affaires sociales et familiales au sein du quartier Belsunce : « le fait qu’il n’y ait plus de lumière était un gros souci de sécurité. Je me félicite de l’ouverture de ce dossier, car la population souffre depuis des années de l’absence de démarrage des travaux, c’est une excellente nouvelle. »

Sophie Camard reprend la parole et émet un avis favorable, unanime du conseil d’arrondissements, après avoir demandé s’il y avait des contre ou des abstentions.

Outre cette délibération, à noter une aide au démarrage pour l’association de préfiguration de la Régie de quartier Noailles-Belsunce. Selon Sophie Camard, « il s’agit de l’aide au démarrage de 160 000 euros pour que l’année prochaine, la Régie de quartier puisse prendre sa pleine autonomie. »

Laurent Lhardit : « des emplois de proximité qui rendent des services »

Portrait de Laurent Lhardit (Crédit JYD/Gomet’)

Présent parmi les élus autour la table, Laurent Lhardit, adjoint au maire de Marseille chargé de l’emploi, de l’économie sociale et solidaire, explique que « la création de cet outil est complètement intégrée à la feuille de route pour l’économie et l’emploi sur la période 2023-2030 que je vais présenter ce vendredi 20 octobre 2023 au conseil municipal. Il s’agit de montrer un appui concret à la création d’une structure d’insertion par l’activité économique en créant des emplois de proximité qui rendent des services. »

Dans sa qualité de commissaire rapporteur de cette délibération, Gilles Aspinas explique ce qu’il souhaite faire avec la Régie de quartier Noailles-Belsunce.

Gilles Aspinas, septième adjoint; délégué aux affaires familiales au sein du Quartier Belsunce. (Crédit photo : MM)

« Nous souhaitons rendre des services à la population de ces quartiers, parmi nos premières pistes de réflexion, il y a l’entretien, plus que nécessaire dans les quartiers Noailles-Belsunce, la livraison en vélo-cargo, la livraison de nourriture pour les personnes qui sont dans l’incapacité de venir le chercher eux-mêmes.

Nous sommes également en train de travailler sur la mise en place de petits-déjeuners à l’école de nos quartiers puisque dans certaines maisons, il n’y a pas assez de nourriture pour tout le monde le matin, en autres. »

Il ajoute : « beaucoup d’autres projets pourront également aboutir et être utiles aux habitants du secteur. Ce seront eux qui seront employés dans la Régie de quartier, car c’est dans l’esprit de ce que nous faisons depuis le début de cette mandature, c’est pour les habitants du quartier, avec les habitants du quartier et par les habitants du quartier. » Ce rapport obtient également un avis favorable, unanime du conseil d’arrondissements.

