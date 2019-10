Peut-on se passionner pour les négociations politico-économiques dans les coulisses de l’Eurogroupe ? Le nouveau film de Costa-Gavras, nous prouve que oui. Basé sur le livre éponyme de Yanis Varoufakis, ex-ministre des finances grec « Adults in the room » retrace le bras de fer qui a opposé la Grèce à Bruxelles en 2015. Une course contre la montre que va devoir mener le ministre des finances hors-norme, pour renégocier le plan de restructuration de la dette face aux institutions européennes. Ses propositions vont se heurter aux hauts-fonctionnaires et politiciens influents de l’Eurogroupe, jusqu’a ce que les représentants de la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international reviennent sur leur position et lui posent un ultimatum : signer un nouveau plan d’austérité, le MoU « Memorandum Understanding » ou sortir la Grèce de l’Euro ?…

Le dysfonctionnement démocratique de l’Europe

C’est au cinéma Les Variétés que le cinéaste franco-grec Costa-Gavras, également président de la Cinémathèque française est venu présenter son nouveau film, accompagné de son épouse et productrice Michèle Ray-Gavras. Le film sortira dans les salles de la métropole le 6 novembre.

Avec ce vingtième long-métrage, Costa-Gavras, cinéaste culte du film politique à l’instar de « Z » (1969), « Missing »(1982), « Amen » (2002), ou encore « Le Couperet » (2005), pour n’en citer que quelques-uns, signe un thriller-politique captivant. Le film nous livre aussi une réflexion sur les événements dramatiques qui affectent encore aujourd’hui la Grèce et sur le dysfonctionnemt démocratique de l’Europe.