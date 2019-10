À partir du lundi 4 novembre, une nouvelle ligne de bus reliera la Gare Saint-Charles à la Friche Belle de mai. La Métropole Aix-Marseille Provence a décidé de créer la ligne 56, afin d’améliorer la mobilité dans un secteur enclavé.

« La création de cette nouvelle ligne de bus est une première étape dans la réorganisation progressive du réseau de transport en commun. Elle est le fruit de la réflexion participative sur la mobilité engagée dans le cadre du projet Quartier Libres » précise la Régie des transports métropolitains dans un communiqué.

La ligne 56 empruntera le circuit actuel de la ligne 52 dont le trajet sera raccourci pour une desserte allant de la gare st Charles au métro de la Timone. L’arrivée et le départ des lignes 52 et 56 se feront au Square Narvik (Gare St Charles).

Repères :

Caractéristiques de la nouvelle ligne 56:

> Amplitude en semaine : 6h30/19h (derniers départs des terminus) L’offre de transport de cette nouvelle ligne, d’une distance plus courte, sera fortement améliorée (+ 75% de départs dans l’année) souligne la RTM.

> En semaine : deux fois plus de départs depuis la Gare Saint-Charles pour rejoindre la Belle-de-Mai

> Le samedi, pendant les vacances et l’été : 50% de départs en plus.

> Le dimanche : un départ toutes les 20 min alors que la ligne 52 ne fonctionne que du lundi au samedi.

rtm.fr