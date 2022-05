Share on Facebook

Share on Twitter

Big Bloom, agence de design-thinking, organise un hackathon solidaire au profit du restaurant Le République les 15 et 16 juin prochain. L’objectif est de mobiliser les entreprises et leurs collaborateurs à s’engager pour un défi en intelligence collective autour du développement des activités et du modèle économique du restaurant solidaire, porté par l’association La Petite Lili.

En janvier 2022, ce restaurant a ouvert ses portes dans l’espace de l’ancien Café parisien, place Sadi-Carnot. Midi et soir, chacun peut déguster un repas semi-gastronomique pour un tarif dit « classique » tout en permettant aux bénéficiaires de l’association de profiter d’un repas pour un euro symbolique. L’idée est aujourd’hui d’aller plus loin et d’apporter avec ce hackathon de nouvelles réflexions sur l’utilisation de l’espace (1200m2) et la pérennité du lieu, afin d’agrémenter leurs sources de financement.

Ce hackathon, initié par Big Bloom, se déroulera le jeudi 15 juin en distanciel avec une phase d’appréhension, dite d’ « empathie », une phase d’idéation et une phase de prototypage en équipe. Le lendemain, le vendredi 16 juin, les équipes présenteront leur solutions devant le jury à L’Épopée avant un apéritif. Un bon moyen de participer à un projet associatif local, fédérer ses collaborateurs en interne et en externe à travers une expérience inédite et engagée !

Les sollicitations des entreprises ou des collaborateurs, sont bienvenues jusqu’au 5 juin auprès de Big Bloom.

Pour plus de détails et d’informations, vous pouvez contacter Sophie Regis par mail ou au 07 82 24 97 63 et Marie-Pascale Dutoya par mail mapa.dutoya@gmail.com ou au 06 98 96 03 53.