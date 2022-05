Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Oscar Mondesir. Le fondateur de Sportingoodz nous explique en quoi le marché de la seconde main, notamment dans le sport, s’inscrit dans une démarche circulaire et responsable. Selon lui, chaque année en France, 100 000 tonnes d’articles de sport (short, maillot, sac etc.) sont jetées à la poubelle. Pour rappel, le textile fait encore partie des trois industries les plus polluantes au monde. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

La Roue marseillaise, une monnaie locale et citoyenne (crédit : BFM Marseille)

Dans la rubrique “actualité de la semaine” de Planète locale, on parle du plan d’actions lancé mardi 17 mai par la Métropole Aix-Marseille Provence, en collaboration avec le Département des Bouches-du-Rhône. En réponse à l’inflation actuelle du coûts des matières premières, ce cahier des charges en 10 points vise à renforcer la souveraineté alimentaire et agricole de notre territoire. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine : la Roue marseillaise, une monnaie locale et citoyenne. Elle a été créée en 2014 pour favoriser le développement des circuits-courts et des commerces locaux.

