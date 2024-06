Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille, en Provence et ses alentours, préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Festival à la Bonne Mère – événement Marseille

Le Festival à la Bonne Mère revient à Marseille du 13 au 18 juin 2024, organisé par l’association Théâtre des criques. Cet événement théâtral majeur propose une programmation riche, mêlant grands classiques et créations originales. Les spectacles incluent “Le Schpountz” de Marcel Pagnol, “Eurydice” de Jean Anouilh, et “Voyage avec un âne” d’après R.L Stevenson. Engagé pour l’inclusion sociale, le festival collabore avec des associations pour rendre la culture accessible à tous. Né de la passion de trois amis pour le théâtre, le festival se tient au pied de Notre-Dame de la Garde, attirant un large public depuis sa première édition en 2023.

Du 13 au 18 juin 2024

Notre Dame de La Garde

Rue Fort du Sanctuaire

Marseille 6e

“La vie en vert. Nos jardins, nos futurs” – Mucem 10 ans

Le week-end des 15 et 16 juin, le Mucem célèbre ses 10 ans avec un événement dédié aux amoureux des plantes et aux enjeux environnementaux. Dans le jardin des Migrations du fort Saint-Jean, des conférences en plein air, ateliers pratiques et moments gourmands seront proposés par des experts tels que Francis Hallé et Eric Lenoir. L’événement vise à explorer des solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique et la sécheresse, en adoptant des pratiques comme le “jardin punk”. Citadins et ruraux, ethnobotanistes et paysagistes se réuniront pour discuter de l’avenir de nos jardins et de la protection du vivant.

Le samedi 15 et dimanche 16 juin

MUCEM

1 Esplanade J4

Marseille 2e

Trois jours d’animations autour de la Feria 2024

La Feria d’Istres se tiendra du 14 au 16 juin 2024 avec un programme riche en festivités. Le village feria proposera un espace bar, des foodtrucks, et un marché artisanal animé par des musiques festives. Les rues du centre-ville accueilleront des peñas et bandas de toute la France. Les temps forts incluent un concert “THE ABBA STORY” le vendredi 14 juin à 21h30, une parade “Campo Flamenco” le samedi matin, et le spectacle “DANZA DEL DEMONIO” le samedi soir. Le dimanche, un lâcher de juments et poulains, suivi d’un spectacle de flamenco, clôtureront l’événement.

14, 15 et 16 juin

Arènes du Palio

2 Av. Alderic Chave

Istres

Fête du vélo Marseille 2024





Le Collectif Vélos en ville invite les Marseillais à la Fête du vélo 2024 le dimanche 16 juin, soutenue par la Ville de Marseille et la Métropole Aix-Marseille Provence. L’événement commencera avec des convergences de cyclistes venant de divers quartiers, suivies par une grande parade vélo partant du Vieux-Port à 10h pour rejoindre la corniche Kennedy et le Prado. De 12h à 18h, le Prado, habituellement bruyant, sera dédié aux mobilités actives avec de nombreuses animations : pistes de pumptrack, circuits de karts à pédales, polo-bike, initiation au vélo pour enfants, et une scène musicale. Des balades à vélo commentées, jeux géants, démonstrations et spectacles pour enfants compléteront la journée. Les bénévoles et partenaires du collectif présenteront leurs activités et les enjeux de l’écomobilité.

Dimanche 16 juin

Marseille Vieux-Port

Marseille Prado

Marsatac



Créé en 1999, Marsatac est le plus grand festival de musiques actuelles de Marseille et de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Reconnu pour sa programmation avant-gardiste en électro, hip-hop et musiques indé, il favorise l’émergence de talents locaux en plaçant la création artistique au cœur de ses priorités. Pionnier en éco-responsabilité depuis 2008, il met en œuvre des actions innovantes pour réduire son impact écologique et promouvoir la solidarité. Marsatac se distingue également par sa volonté de transmettre son savoir-faire, sensibilisant à une culture artistique et musicale exigeante et indépendante.

14, 15 et 16 juin

Parc Borély

Marseille 8e

Sur le Chemins des Anges – 15 Juin



Le samedi 15 juin, à partir de 16h, le château Réal d’Or à Gonfaron accueillera la 3e édition de l’événement “Sur Les Chemins des Anges”, organisé par les vignerons Côtes de Provence Notre-Dame des Anges. Cette journée proposera une balade sous forme de jeu de piste entre vignes et forêt, avec des énigmes menant à divers ateliers. Les participants pourront déguster des vins, assister à des animations sur l’apiculture, les sols vivants, les tanins, et la faune et la flore locales. La soirée comprendra une dégustation des vins Côtes de Provence Notre-Dame des Anges, des animations musicales avec un DJ mixant des vinyles, des food trucks, un photobox et la possibilité d’acheter du vin directement sur place. Les départs pour le parcours sont prévus entre 16h et 19h15, toutes les 15 minutes, avec un nombre limité de participants par groupe.

Samedi 15 juin à partir de 16h

Château Réal d’Or

Route des Mayons – La Tuilière

Gonfaron (83)

Saint-Antonin-sur-Bayon et la Maison Sainte-Victoire fêtent les 20 ans du label Grand Site Concors Sainte-Victoire



Le Grand site Sainte-Victoire, ayant attiré un million de visiteurs l’année dernière, fête le 20e anniversaire du label « Grand site de France » à Saint-Antonin-sur-Bayon ce samedi 15 juin. Cet événement gratuit, convivial et familial, met en lumière le patrimoine naturel de 35 000 hectares. Les festivités incluront des animations offertes par les équipes du Département des Bouches-du-Rhône et de la Maison Sainte-Victoire : dégustation de vin, exposition « Les sentiers de la Sainte-Victoire », animations avec des ânes et promenades pour enfants, conférence sur les dinosaures par le paléontologue Thierry Tortosa, stand sur les animaux de la réserve, présence de la garde à cheval, et un concert de jazz pour clôturer la journée.

Samedi 15 juin

Maison Sainte-Victoire

Chemin Départemental n°17

Saint-Antonin-sur-Bayon (13)

Flâneries d’art dans les jardins aixois

Les Flâneries d’art contemporaines dans les jardins aixois sont de retour. Une 18e édition toujours organisée par l’actrice Andréa Ferreol qui n’a pas son pareil pour concocter un programme varié et qualitatif comprenant expositions d’arts (peinture, sculpture, dessin, design, bijoux), concerts de musique classique, extraits d’opéra, lectures, performances artistiques. Le tout gratuitement et à l’ombre des… jardins privés participants. On y flâne avec bonheur à la rencontre d’artistes, comédiens et personnalités parmi lesquels Nathalie Dessay, Julie Depardieu, Boris Cyrulnik, Yoyo Maeght, Frère Pablo Colis Encina, Guillaume Piechaud, Behi Samadian… et bien d’autres talents.

Samedi 15 juin et dimanche 16 juin

Les Flâneries d’art contemporain dans les jardins aixois

Jardin des Étuves, Jardin Mérindol et Jardin des Guerriers

Aix-en-Provence

