Siemens France et GravitHy ont conclu fin mai à l’occasion du salon Viva Technology un partenariat pour optimiser la conception et les opérations du site industriel producteur de fer décarboné à Fos-sur-Mer. GravitHy (1) fondée en 2022 a l’ambition de produire du fer bas carbone. L’objectif est d’optimiser les processus de conception et des opérations…