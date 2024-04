Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Nettoyons le Sud 2024

Envie d’agir pour préserver notre région ? Les inscriptions sont ouvertes pour rejoindre la plus grande initiative de ramassage de déchets de notre territoire ! Chaque année, des millions de tonnes de déchets sont générés dans la région Sud. Pour contrer cet impact sur notre environnement et protéger notre territoire, la région Sud vous convie à une vaste opération de ramassage le samedi 13 avril 2024.

Ensemble, nettoyons nos rues, nos parcs, nos plages avec les associations du territoire. Chaque contribution est précieuse. Que vous veniez seul, en famille ou entre amis, inscrivez-vous dès maintenant à l’un des nombreux points de collecte répartis sur le territoire, grâce à la carte interactive sur le lien plus bas.

Samedi 13 avril



> S’inscrire et découvrir les points de collecte

The Cycling Event à Aubagne

Sur les terres propices aux sports de plein air du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, se déroulera pour la première fois à Aubagne The Cycling Event du 12 au 14 avril. Les participants auront l’occasion d’explorer les dernières tendances et innovations en matière d’équipements, en parcourant les collines du Garlaban, le massif de la Sainte-Baume et la chaîne du Regagnas. Des sessions de test encadrées de deux heures en vélo de route, VTT, gravel et ebike sont proposées tant aux débutants qu’aux cyclistes expérimentés.

Profitez aussi de spectacles de VTT, des courses, des ciné-conférences, des DJ sets, d’un circuit dédié aux enfants, des moments de convivialité et d’une multitude d’animations. Ce week-end sportif commencera avec un show de VTT trial à partir de 18h30 vendredi 12 avril, une course en binôme dans la ville et se poursuivra avec une ciné-conférence avec Cédric Tassan.

Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 avril



Centre-ville d’Aubagne



> Plus de détails et programme

Journée portes ouvertes à l’EMD Business School

Ce samedi 13 avril à 14h30, l’EMD Business School ouvre ses portes pour permettre aux étudiants d’en apprendre davantage sur l’école et ses programmes du post-bac au bac +5.

Au programme : introduction au modèle pédagogique de l’EMD Business School, témoignages d’étudiants actuels, présentation du Job Center (service dédié aux relations entreprises) ainsi que de la vie étudiante au sein de l’école, informations détaillées sur les programmes du post-Bac, bac +3 et bac +4/5 et les procédures d’admission, visite guidée de l’établissement, échange avec des étudiants et l’équipe pédagogique…

Samedi 13 avril – 14h30



EMD Business School

Rue Joseph Biaggi

13003 Marseille



> Le programme

Pop-up week-end BD – Festival du 9e Art

Les 13 et 14 avril, le Festival des Rencontres du 9e Art réunit tous les auteurs et autrices célébrant la bande dessinée de manière vivante et variée. Pendant deux jours, Aix-en-Provence devient le théâtre d’un événement dédié à la BD, offrant aux visiteurs un parcours riche en découvertes à travers la ville. Au programme : expositions éphémères, performances artistiques, ateliers divers, théâtre de rue avec les Cubiténistes, et des concerts, dont celui du trio Cold Machine composé notamment de Simon Van Liemt, dessinateur de Ric Hochet.

Pour les amateurs de Kafka, et à l’occasion du centenaire de la mort du célèbre auteur, deux artistes berlinois, Katia Fouquet et Jakob Hinrichs se sont réappropriés La métamorphose pour en proposer une relecture inédite dont résulte un journal et une exposition, à découvrir samedi 13 et dimanche 14 avril au Couvent des Prêcheurs.

Les rencontres et séances de dédicaces avec plus de 40 artistes invités promettent aussi des échanges passionnants. Vous pourrez également profiter d’autres activités : tatouages, jeux géants, conférence du professeur Pingouin pour les enfants désireux d’apprendre les secrets du dessin, et un kiosque à journaux proposant des éditions collector de bandes dessinées.

Samedi 13 et dimanche 14 avril



Aix-en-Provence



Programme : https://www.bd-aix.com/festival-edition-2024/pop-up-week-end-bd

Rencontres de l’Économie Circulaire à Aix-en Provence

Ce samedi 13 avril, participez à la deuxième édition des Rencontres de l’Économie Circulaire organisée par la brigade anti-gaspi, au Parc Saint-Mitre à Aix-en-Provence !

Vous y trouverez des stands avec des producteurs qui présenteront leurs services, leurs produits, leurs savoir-faire et leurs techniques dans le domaine de l’anti-gaspi pour ainsi découvrir des solutions innovantes afin de lutter contre le gaspillage alimentaire.

Samedi 13 avril de 10h à 18h



Parc Saint-Mitre

403 Av. Jean Monnet

13090 Aix-en-Provence

Pétanque au Talus : On remet ça en mars et avril !

Tous les mercredis et samedis de 15h à 19h après les chantiers participatifs, venez tirer ou pointer au Talus ! Que vous soyez un pro de la pétanque ou un novice, venez vous amuser entre amis ou trouver de nouveaux partenaires de jeu.

Quatre pistes de pétanque vous attendent côté village, plusieurs lots de triplettes sont disponibles sur place et bien évidemment, la buvette est ouverte !

Samedi 13 avril de 15h à 19h



Le Talus

603-623 rue Saint Pierre

13012 Marseille