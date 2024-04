Le Pays d’Aubagne et de l’Étoile accueillera pour la première fois The Cycling Event, un évènement grand public sur l’univers du vélo. Du 12 au 14 avril, les passionnés de vélo pourront explorer les sentiers pittoresques des collines du Garlaban, du massif de la Sainte-Baume et de la chaîne du Regagnas lors d’un événement dédié aux dernières innovations et équipements tendance.

Gravel, route, enduro… plusieurs épreuves sont proposées tout au long du week-end : la “street bike” (50 minutes façon 24h du Mans par équipe de deux en relai), la “gravel experience” avec l’ascension du rocher du Garlaban, la “renduro challenge” à destination des amateurs de sensations fortes et la cyclo-route allant des collines au littoral. Outre les courses, de nombreuses marques de vélos comme Rossignol, Specialized, Scott, Gasgas proposeront des essais encadrés de deux fois deux heures pour tester en conditions réelles des vélos de route, VTT, gravels, e-bikes pour tous les niveaux.

Les Rencontres du vélo et des mobilités douces sont de retour pour leur troisième édition !

Des personnalités de renom dans l’univers du VTT comme Kilian Bron, le célèbre vététiste, Loïc Bruni, quintuple champion du monde de VTT de descente (2015, 2017, 2018, 2019 et 2022) et Mélanie Chappaz, championne du monde de VTT junior en 2017 sont les grands invités de cet évènement sportif provençal pour les amateurs de deux roues.

Des spectacles, ciné-conférences, DJ sets, concerts et animations complètent la programmation. Un BBQ géant et un parcours spécial pour les enfants seront également au rendez-vous.

