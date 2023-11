Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Grains de sel, le festival du livre et de la jeunesse à Aubagne !

Crédit : Grains de Sel

Salon du livre devenu culte dans le pays de Marcel Pagnol, le festival de la jeunesse Grains de sel revient cette semaine à Aubagne ! Retrouvez les artistes, auteurs, illustrateurs, libraires et éditeurs sous le chapiteau installé à l’occasion sur l’esplanade Général De Gaulle. Le salon accueille pour sa 13e édition, l’illustrice Rébecca Dautremer pour une “conférence ébouriffée”. Plusieurs autres ateliers et temps d’échange seront proposés, pour consulter le programme complet, cliquez ici ! Immersion au pays de l’imaginaire garantie. Entrée libre.

La fête du livre du Var en présence du Prix Goncourt 2023

Crédit : Fête du livre du Var

Le Var aussi propose aux lecteurs une escapade littéraire… Tout juste auréolé pour son roman “Veiller sur elle”, Jean-Baptiste Andrea sera présent aux côtés de Katherine Pancol, Emma Becker, David Lagercrantz, Frédéric Beigbeder, Claire Norton, Karine Giebel et plus de 300 autres auteurs pour des séances d’échanges et de dédicaces. Le salon littéraire fête cette année les 150 ans de la naissance de Colette l’écrivaine, artiste, journaliste et entrepreneure qui portait un fort attachement au département du Var. Pour retrouvez le programme complet du Salon à Toulon c’est par ici !

Informations complémentaires : sous le chapiteau place d’Armes à Toulon, les 17, 18 & 19 novembre 2023 de 10h à 19h / Entrée libre

38e édition du Noël artisanal à la Halle de Martigues

Crédit : Noël artisanal, Martigues

Art, décoration, gastronomie, plus de 150 exposants sont attendus à la halle de Martigues ce week-end ! Des dégustations et des idées cadeaux pour préparer au mieux les fêtes de fin d’année. Côté Artisanat d’art : potiers, sculpteurs, céramistes, raku, faïenciers, ébénistes, ferronnerie, peintres, marqueterie, créateurs en bijoux précieux, semi-précieux, fantaisies et couture, vêtements, … Côté Gastronomie : spécialités du terroir, vins , rhum, liqueurs de toutes régions, champagne, café, thés, infusions, chocolats, crème de marrons, nougats … et bien d’autres encore !

Informations complémentaires : Samedi 18 novembre 2023 de 10h à 22h30. Dimanche 19 novembre 2023 de 10h à 19h. Entrée à 3.50 euros, gratuit pour les moins de 13 ans

Marseille : grand retour du marché aux santons !

Crédit : Office de tourisme de Marseille

Top départ ce dimanche pour les vingt et quelques exposants santonniers marseillais. Pour sa 220e édition, la foire aux santons sur le Vieux-Port de Marseille se prépare à proposer diverses animation pour son lancement : dimanche à partir de midi, les marseillais sont conviés à la traditionnelle messe des santonniers (à 10h30 à l’église des Augustins) et au défilé des groupes folkloriques. Et, à noter que tous les mercredis, jusqu’au 2 décembre se tiendront des ateliers de fabrication des santons pour découvrir la fabrication d’une des plus vieilles traditions provençales. De plus, en partenariat avec La Poste, le marché aux santons accueillera également la boîte aux lettres du Père Noël…

Mucha, le maître de l’art nouveau au musée Caumont d’Aix-en-Provence

Crédit : Musée Caumont d’Aix

Week-end d’ouverture pour l’exposition d’hiver sur Mucha au musée Caumont d’Aix ! Les visiteurs vont pouvoir plonger dans l’univers esthétique et très caractéristique du célèbre artiste prolifique et visionnaire tchèque Alphonse Mucha…

Informations complémentaires sur le site de l’Hôtel de Caumont

Souk des sciences: un marché scientifique à Avant-Cap !

Crédit : Souk des sciences, Aix-Marseille Université

Ce samedi de 10h à 18h30 en plein cœur du centre commercial Avant-Cap de Cabriès, le Souk des sciences installe ses étals pour une journée de partage autour de la science. Un événement éphémère organisé par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université (Direction de la recherche et de la valorisation) sur une idée originale d’Hassane Bitar, chimiste et créateur de l’événement. Sur ce marché, pas d’échanges de fruits ni de légumes mais plutôt de connaissances, d’idées et d’expériences. Au programme : plongée virtuelle avec les planctons, jeux de logique, petites expériences colorées avec des chimistes, quizz sur les planètes… et bien d’autres expériences scientifiques et étonnantes pour les petits et les grands !

Arles : salon international des santonniers

Crédit : Salon international des santonniers d’Arles

Une bonne raison pour se rendre à Arles ce week-end, le Salon International des Santonniers se tient à partir de ce week-end dans la ville. Rendez-vous incontournable des passionnées de crèche et de santons du sud de la France, le salon accueille cette année plus de 100 exposants et créateurs réunis dans des sites exceptionnels comme la chapelle des Trinitaires et la Chapelle Sainte Anne.

Aix : les rencontres d’image de ville invite Berlin

Crédit : Les rencontres d’image de ville

À l’occasion de la sortie du livre de Thierry Roche et Guy Jungblut, Wenders | Berlin. Une fiction (Yellow Now – 2023), les Rencontres d’Image de ville accueillent les auteurs et proposent une programmation consacrée à cette la capitale allemande. Marquée par l’histoire, traversée aujourd’hui par de multiples mouvements, Berlin a toujours inspiré cinéastes et architectes. Regards et points de vue cinéphiles qui invite à explorer l’esprit de la ville, une programmation tout le week-end à retrouver à l’Institut de l’Image (installée temporairement à l’École supérieure d’art Félix Ciccolini). Informations complémentaires sur ce lien !

Théâtre : le Cloître (Marseille) laisse place à l’impro’

Crédit : Le Cloître, Marseille

Samedi soir, à partir de 21h, le théâtre du Cloître (13e) accueille le spectacle d’improvisation “Les Hommes du Président” de Bruno Ginoux et Didier Landucci (Les Bonimenteurs), prix du jury et prix du public du 41e Festival d’humour de Vienne. Un spectacle qui promet d’être interactif et immersif ou les spectateurs font partie intégrante du jeu théâtral. Le synopsis : Interrogé sur le moral des Français, le Président de la République a eu une révélation : “Moi j’improvise tout le temps et ça me réussit, les Français doivent faire pareil”. Il confie alors à l’Agent K, commandante à la DGSE (l’explosive Nelly Bêchétoille), assisté de Ducci (Didier Landucci du duo Les Bonimenteurs), la mission d’aller à la rencontre des Français avec pour seul objectif : “Leur remonter le moral grâce aux vertus ludiques et humanistes de l’improvisation théâtrale”. Assistés du public, l’Agent K et Ducci, que tout oppose, vont mener leur mission pour «sauver» la France.

Informations complémentaires : prix unique : 23 euros. Restauration sur place possible dès 19h.

Danse : Noureddine Kourchid et les deviches tourneurs de Damas au Cepac Silo !

Crédit : Mazur Travel

Dans le cadre de la 30e édition des Rencontres d’Avorroès, Noureddine Khourchid, grande voix de la mosquée des Omeyyades de Damas, réunit dimanche à 17h au Cepac Silo sept chanteurs de l’une des plus importantes confréries soufies du monde arabe, rejoint par trois danseurs de la confrérie des derviches tourneurs à la renommée mondiale. Un spectacle hypnotique, rare et suspendu entre ciel et terre !

Informations complémentaires sur la page du Cepac Silo