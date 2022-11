Cette fois, le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye ne passera pas inaperçu dans la cité phocéenne. Comme pour effacer sa timide apparition en juin dernier pour sa première sortie en tant que ministre dans les pas du président réélu Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron et Pap Ndiaye à Marseille jeudi 2 juin 2022 (crédit : Elysée)

Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, débarque ce jeudi 17 novembre et va sillonner la ville du Nord au Sud durant 48 heures avant de se poser samedi matin au Mucem pour une rencontre avec une cinquantaine d’élèves volontaires. Un appel à participation a été lancé mercredi par la préfecture pour recruter le panel.

Pap Ndiaye va durant son séjour marseillais visiter des établissements scolaires, rencontrer les équipes éducatives et les élèves, et suivre l’avancement de nombreux projets éducatifs. Durant ce séjour en immersion dans la cité phocéenne, le ministre découvrira aussi le chantier de la future cité scolaire internationale de cette ville. On sait que la ville est scrutée, sinon choyée par l’Etat depuis le lancement du plan Marseille en grand dont le volet école concerne la rénovation d’une partie des établissements de la ville. Autre sujet : l’expérimentation lancée dans les écoles pour leur donner plus d’autonomie dans leur initiative.

Pap Ndiaye à Marseille : un marathon avec sept établissements visités

Le ministre commence par fouler le sol phocéen ce matin peu après 10h pour une visite du micro-collège Barnier dans le 16e arrondissement. Puis il se rendra au collège Versailles dans le 3e arrondissement. L’après-midi, après une étape dans l’école maternelle Fonscolombe, il arrivera sur le chantier de la cité scolaire Jacques Chirac située au pied de la tour CMA CGM. Il sera accueilli sur place par le maire de Marseille, Benoît Payan, la présidente du Département et de la Métropole, Martine Vassal et Renaud Muselier, le président de la Région Sud. L’agenda du ministre prévoit ensuite un crochet (hors presse) par le siège du tout puissant armateur CMA CGM situé à quelques centaines de mètres de là.

Le séjour du ministre sera entrecoupé de nombreuses prises de parole, en micro-tendu pour les médias accrédités, ou par des entretiens accordés à France Bleu (vendredi matin), France 3 (vendredi soir) ou encore La Provence (samedi matin).

Un coup de booster pour Marseille en Grand ?

Vendredi, Pap Ndiaye poursuivra son marathon marseillais avec des arrêts successifs à l’école primaire de la Blancarde (12e), au lycée Saint-Exupéry (15e), à la cité scolaire Marseilleveyre et enfin au collège Grande Bastide (9e).

Au lycée Saint Exupéry, le ministre prévoit de déjeuner sur place avec des élèves et de consacrer une partie de la séquence au Conseil national de la refondation et avec une présentation des travaux menés par les ateliers : l’excellence (cordées de la réussite, IEP EI, CPGE, tutorat), l’égalité (filles/garçons, égalité des chances, Parcoursup), le bien-être (accompagnement des élèves, cadre de vie, lutte contre les discriminations, contre le harcèlement).

C’est un déplacement exceptionnel au coeur du système scolaire marseillais. Une occasion de passer du laboratoire éducatif marseillais à la phase de mise en oeuvre ? Le 2 septembre 2021, lors de son discours “Marseille en grand”, Emmanuel Macron appelait à « innover » en créant « l’école du futur » à Marseille.

