La Métropole Aix-Marseille-Provence a lancé début septembre, dans le cadre de sa compétence Gemapi, la première phase d’une vaste opération de restauration et d’aménagement des berges de l’Huveaune. D’un montant de 5,9 millions d’euros, le chantier situé dans le secteur Heckel (11e) va nécessiter l’évacuation de 60 000 m³ de remblais. Il est financé par un consortium public-privé composé de la Métropole, l’État, l’Agence de l’eau, le Département, la Région Sud et la SNCF. La maîtrise d’ouvrage est déléguée à l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux Huveaune-Côtiers-Aygalades (EPAGE HuCA). Avec ce chantier, la Métropole souhaite « concilier prévention des inondations, restauration écologique et amélioration du cadre de vie », explique-t-elle dans un communiqué. Le mandataire de l’intercommunalité pour la conduite globale du projet des berges de l’Huveaune est la Soleam.

Les travaux de terrassement et d’évacuation des berges de l’Huveaune courent jusqu’en janvier 2023. Ensuite, débutera la seconde phase du chantier, la plus conséquente. « Demain, 60 logements et 20 entreprises vont être sécurisés et protégés d’une crue décennale », se félicite Martine Vassal, la présidente de la Métropole. Cette deuxième étape à horizon 2024 concerne notamment la finalisation des travaux de terrassement et d’évacuation en rive gauche, la restauration des berges et du lit du cours d’eau, la création d’une zone humide et d’expansion de crue, ainsi que la réalisation d’un premier tronçon de la « voie verte ». Ce segment cyclable et piéton reliera à terme Marseille à Aubagne, en passant par la Penne-sur-Huveaune. L’ouvrage final, chiffré à 30 millions d’euros, s’étendra sur près de 19 kilomètres, et devrait aboutir en 2030.

Le long des berges de l’huveaune, Artelia va être chargé de construire une voie verte cyclable (Crédit : Soleam)

