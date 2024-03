Share on Facebook

Share on Twitter

Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

La grande braderie d’hiver de retour à Toulon !

Du jeudi 29 février au samedi 2 mars, les commerçants toulonnais se prêtent au jeu de la braderie d’hiver et ouvrent leurs portes pour des affaires exceptionnelles. Durant ces trois jours de 10h à 19h, les habitants et visiteurs pourront flâner dans les rues de Toulon et profiter de promotions spéciales sur une large gamme de produits.

Jeudi et vendredi après-midi, des parades musicales sont programmées. Quant au dernier jour de la braderie, il coïncide avec le “samedi en fête” du mois de mars, durant lequel chaque samedi du mois plusieurs animations, dont des spectacles de rue, animent le centre-ville.

Ville de Toulon

Du jeudi 29 février au samedi 2 mars de 10h à 19h

Ornithomix ce samedi aprés-midi au Mucem

© Ornithomix – Geoffroy Pithon © Catherine Mary

Tous les samedis à 17h, le Mucem vous invite, le temps d’un spectacle à découvrir des univers variés. Ce samedi le Mucem reçoit Geoffroy Pithon (plasticien) et Dizonord (disquaire) qui proposent une performance musicale, sonore et visuelle. Durant le set, et en réponse à l’environnement sonore, Geoffroy Pithon exécutera une peinture en direct.

Samedi 2 mars à 17h



Mucem – Musée des Civilisations et de La Méditerranée

7 Promenade Robert Laffont

13002 Marseille 2ème



Tarif : entre 7€ et 10€

Billetterie ici

25ème édition de l’Ekiden de Toulon : rendez-vous ce week-end !

L’Ekiden de Toulon revient pour sa 25eme édition ce samedi 2 et dimanche 3 mars. Qualificatif pour les championnats de France 2024, l’Ekiden de Toulon s’apprête à rassembler 200 jeunes et 800 adultes ce week-end, pour des courses à pieds en relais.



Le marathon en relais par équipe de 6 coureurs sur un circuit de 5 kilomètres aura lieu aux alentours du palais des sports de Toulon. Ouvert à tous à partir de la catégorie cadet (16 ans), l’Ekiden représente une autre façon de courir le marathon. Il permet d’associer des athlètes de différents niveaux, dans la convivialité pour les clubs, entre amis, en familles, entre salariés au contact de champions. L’inscription est gratuite, à partir 14h sur place ou par mail. Toutes et tous bénéficieront de lots à l’arrivée et de nombreuses récompenses sont à gagner.

Le samedi 2 mars le Mini Ekiden en relais à 4 pour éveils poussins et benjamins minimes vous attend pour un départ à 14h au parking de la Tour Royale.

Un dimanche aux Aygalades



Ce week-end, “un dimanche aux Aygalades” est de retour. Découvrez la programmation de l’évènement gratuit à la Cité des arts de la rue.

Ce dimanche aux Aygalades, c’est l’occasion de découvrir le jardin de la cascade des Aygalades, assister à une proposition artistique et une conférence sauvage au bord du ruisseau ou encore découvrir le marché de producteurs locaux. Restauration possible sur place.



Au programme : un marché de producteurs locaux de 9h à 14h, la découverte du jardin de la cascade de 9h à 14h, une conférence à 11h suivie d’un rendez-vous artistique ́́ par le collectif Luit et la compagnie Théâtre du voyage intérieur.



Dimanche 3 mars



Cité des Arts de la Rue

225 avenue Ibrahim Ali

13015 Marseille



Evènement gratuit – Accès libre et tout public

Week-end de collecte nationale pour les restos du cœur

©AFP

Les Restos du Cœur connaissent la hausse la plus massive et la plus brutale du nombre de personnes accueillies depuis la création de l’association en 1985.

Chaque année, début mars, la Collecte Nationale des Restos du Cœur mobilise les équipes bénévoles qui vont à la rencontre du grand public dans les supermarchés pour collecter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène. Jusqu’à dimanche, a lieu la grande collecte nationale des Restos du cœur. L’an dernier, 240 tonnes ont pu être collectées dans les Bouches-du-Rhône. Dans 160 magasins des Bouches-du-Rhône, à partir de ce vendredi, vous serez sollicités par quelques uns des 1700 bénévoles des Restos.

Dimanche comedy club à La p’tite pilule

La p’tite pilule c’est le tout nouveau plateau du théatre de l’Art Dû ! Après avoir écrit, testé, réécrit des blagues depuis septembre 2022, les nouveaux élèves de stand-up du théâtre sont fin prêts à monter sur scène et à se confronter aux rires du public ce dimanche ! Public 100% bienveillant exigé !

Dimanche 3 mars 2024 à 17h



L’Art Dû

83 rue Marengo

13006 Marseille



[Entrée gratuite – sortie au chapeau]

Les Oursinades sont de retour à Istres !

Les samedi 2 et dimanche 3 mars 2024 de 11h à 17h, à hauteur du mini-port, au bout de l’esplanade Charles-de-Gaulle, retrouvez les célèbres Oursinades d’Istres !

Sur place, restauration avec oursins, plateaux de coquillages, marmite du pêcheur, moules frites, burgers de la mer ou à la viande, ainsi que des propositions sucrées avec des crêpes, des gaufres et des churros, sans oublier les espaces buvettes. « Les rameurs de l’Olivier » proposeront des démonstrations et découverte de la rame traditionnelle le samedi.

Une ambiance musicale sera assurée par le Duo Calixte le samedi et Patrick David le dimanche.

Les Oursinades sont organisées avec les différentes associations partenaires qui seront présentes : l’Amicale des plaisanciers de l’étang de Berre (APEB), Esperen Ouest Provence, Association des plaisanciers du port des heures claires (APPHC), Association nautique omnisports istréenne (ANOI), Club nautique d’Istres et le CIQ des heures claires.

Samedi 2 et dimanche 3 mars de 11h à 17h



Istres

Rives de l’étang de l’olivier – Esplanade Charles de Gaulle