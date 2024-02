A l’occasion des vacances d’hiver, la rédaction de Gomet’ vous a spécialement préparé une sélection de sorties culturelles, ateliers, balades, loisirs avec ou sans enfants et pour tous les goûts… Go !

Vos vacances au Musées d’Aix



Du 26 février au 1er mars 2024, la direction des musées d’Art et d’Histoire (qui comprend le musée des Tapisseries, le musée du Pavillon de Vendôme et le musée du Vieil Aix) propose des visites-ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans, afin de découvrir de manière ludique le patrimoine et les collections de ses musées pour ainsi éveiller leurs sens. Chaque participant repart avec un objet qu’il aura réalisé en lien direct avec la thématique de la visite.

Au programme :



Parcours petits cœurs cachés – lundi 26 février de 14h à 16h au Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché : une occasion de découvrir en famille, quelques figures évoquant l’amour à travers un parcours reliant le musée du Pavillon de Vendôme au musée des Tapisseries en passant par le centre ancien. Représentations peintes, sculptées, tissées… L’amour et ses symboles sont partout pour qui sait ouvrir l’œil !



Monstres et autres créatures fantastiques – mardi 27 février de 10h à 12h ou de 14h à 16h au Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché et musée du Vieil Aix : une occasion de découvrir en famille, créatures étranges et fascinantes à travers un parcours reliant le musée des Tapisseries, le musée du Vieil Aix et le centre ancien. Munis d’une lampe torche, cette découverte insolite, vous invite, petits et grands à apprivoiser ces créatures dans tous leurs états.



Qui a tué le duc de vendôme ? – Enquête détective mercredi 28 février de 14h à 15h30 au Musée du Pavillon de Vendôme : un parcours pour tous les petits détectives qui souhaite aider l’Inspecteur Roy à résoudre l’enquête.



Metteur en scène d’opéra… tout un univers jeudi 29 février de 14h à 16h au Musée des Tapisseries-Palais de l’Archevêché. Metteurs en scène en herbe, venez découvrir les métiers des arts du spectacle à travers des décors de scène, des projets de costumes, des maquettes, des personnages et des extraits sonores… Visite suivie d’un atelier créatif.



Le petit monde des marionnettes vendredi 1er mars de 14h à 16h au Musée du Vieil Aix Visite à travers les collections de marionnettes du musée permettant d’aborder les spectacles qui étaient donnés au XIXe siècle et les différents types de marionnettes qui peuvent exister. Découverte des traditions provençales, des costumes, des personnages et des métiers. Visite suivie d’un atelier créatif.

Aix-en-Provence



Tarifs : 5€ par enfant et 2€ par adulte accompagnant

Inscription obligatoire

> Renseignements et réservations : 04 42 91 88 74/75 – animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

La 90eme édition de la Fête du citron vous attend à Menton



L’incontournable Fête du citron de Menton vous donne rendez-vous jusqu’au 3 mars pour sa 90ème édition ! La Fête du citron attire chaque année plus de 200 000 visiteurs et a d’ailleurs été reconnue par le ministère de la Culture et inscrite à l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019. À Menton, charmante petite ville, ancienne capitale européenne du citron, profitez d’un beau programme d’animations !

Cette année, les festivités tourneront autour du thème au cœur de l’actualité : “Les JO, de l’antiquité à nos jours” et plus précisément “D’Olympie à Menton”. Au programme : une exposition avec des motifs d’agrumes, une parade de chars, un salon de l’artisanat, des corsos diurnes et nocturnes, le festival des orchidées, des spectacles et ateliers…

Du 17 février au 3 mars 2024



Ville de Menton



> Le programme ici

> La billetterie ici

Visitez la Grotte Cosquer et profitez de ses ateliers !



La grotte Cosquer est une grotte ornée de peintures et de gravures préhistoriques, située sous la mer près de Marseille classée depuis 1992 au titre des monuments historiques. Pour la visiter, il faut se rendre à la Villa Méditerranée à Marseille, où une reconstitution de la grotte est ouverte au public depuis juin 2022.

Pour la première fois, la Grotte Cosquer met en place une visite guidée de la galerie pour nous faire découvrir le bestiaire de la grotte, nos ancêtres du paléolithique et le phénomène de la montée des eaux. Les enfants pourront même partir à la découverte de l’art pariétal pour s’essayer à la reproduction de différentes gravures et dessins sur des parois reconstituées !

Visites guidées de la galerie méditerranée tous les jours, du 10 février au 10 mars



Cosquer Méditerranée

Esplanade du J4

13002 Marseille



A partir de 6 ans – Durée 45 minutes

Sur réservation, 5€/ participant (en plus de la visite de la grotte)

Billetterie – Grotte Cosquer (grotte-cosquer.com)

Visite du mythique stade Vélodrome

©Orange Velodrome

Des visites du stade Orange Vélodrome ont lieu tous les jours, uniquement en période de vacances scolaires. Une visite en immersion qui vous fera découvrir les coulisses de ce lieu mythique, deuxième plus grand stade de France, chargé en histoire. Une expérience inoubliable !

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires (hors jours de match ou événement à l’Orange Vélodrome) de 10h à 12h30 puis de 13h30 à 18h (dernière entrée à 17h)



Stade Orange Vélodrome

3 Boulevard Michelet

13008 Marseille



Plein tarif : 18€

12-25 ans : 15€

6-11 ans : 12€

Gratuit pour les moins de 6 ans

Idée balade : le sentier des Ocres dans le Roussillon

© Office de tourisme Pays d’Apt Luberon

Le Sentier des Ocres, à ne pas confondre avec le Colorado Provençal de Rustrel, se situe dans le Vaucluse et plus précisément dans le Luberon sur la commune de Roussillon, classée parmi les plus beaux villages de France. À partir du village, d’où vous apercevez les falaises, vous pouvez facilement accéder au départ du Sentier des Ocres.



Les vacances sont l’occasion de découvrir le sentier arboré, aménagé dans d’anciennes carrières, s’émerveiller de ses couleurs éclatantes, de ses paysages insolites façonnés par deux siècles d’exploitation ocrière et par le temps. Au bout de ce périple instructif, profitez d’une vue imprenable sur un beau paysage verdoyant.



Pour les fans de vélo, l’itinéraire cyclable « la Route des ocres » est accessible à tous, sur une distance de 50km.

La fête foraine d’Aix-en-Provence est de retour !

©Evous

Rendez-vous du 10 février au 10 mars sur le parking du Stade Carcassonne pour profiter de la traditionnelle foire aux manèges d’Aix-en-Provence. À seulement quelques minutes du centre-ville, la Fête Foraine d’Aix-en-Provence, revient chaque début d’année avec ses plus de 80 attractions et manèges pour petits et grands.

Parking du Stade Georges Carcassonne

26 Avenue des Écoles Militaires

13100 Aix-en-Provence



Ouvert tous les jours de 14h à 20h. Sauf le samedi de 14h à minuit (arrêt des musiques à 20h).

À petits pas au Mucem

©Mini mezzé ©Julie Cohe, Mucem Minii mezzé

Pendant ces vacances de février, visites animées ou spectacles familiaux, le Mucem dégaine sa programmation “À petits pas” pour toute la famille. Retrouvez tout au long des vacances, des activités qui raviront les petits de tous les âges dans l’emblématique Mucem.



Au programme : Baby Mezzé, des visites sensorielles pour les tout-petits de dix-huit mois à 3 ans, Mini-Mezzé, la folle histoire de Galavar, une visite contée pour les enfants de 3 à 6 ans ou encore Entrelacs, un spectacle à partir de 2 ans.

Cette année, les équipes du Mucem ouvrent aussi leurs réserves aux jeunes curieux. Partez à la découverte de Raoul Lala : Opération CCR, une visite dans les recoins les plus secrets des réserves du Centre de conversation et de ressources. Guidés par une application ludique et aidés d’une lampe torche, les enfants découvriront les précieuses marionnettes du musée, notamment les drôles d’animaux qui vont sortir de leur réserve pour l’occasion (lieu de la visite : Centre de Conservation et de Ressources, 1 rue Clovis Hugues. À partir de 7 ans).



Mucem – Musée des Civilisations et de La Méditerranée

1 Quai du Port

13002 Marseille



> Programmation et billetterie ici

Insolite : passer une nuit à l’Hôtel Le Corbusier



Aujourd’hui devenu le symbole de l’architecture moderne du 20e siècle, la Cité radieuse apparait comme une réponse aux problèmes de logement après la Seconde Guerre mondiale. Il s’agissait alors de « montrer un nouvel art de bâtir qui transforme le mode d’habitat ». Une vision de la vie urbaine qui visait à créer des espaces de vie fonctionnels, efficaces et esthétiquement agréables pour les habitants.

La résidence compte 337 appartements séparés par des « rues intérieures » et abrite un hôtel de 21 chambres. Les fenêtres encadrées de couleur primaire donnent sur la ville et le magnifique mobilier est parfois d’époque, parfois choisi par Jean Prouvé et Charlotte Perriand. Un immense toit-terrasse cache une piscine, un ciné-club, la galerie d’art MAMO dessinée par Ora-ïto et une des plus belles vues sur la cité phocéenne.



Loin des espaces standardisés pour businessman en décalage horaire permanent, esthétisme et fonctionnalité règnent dans chacune des 21 chambres de l’hôtel, qui saura ravir les amateurs d’architecture brutaliste. Cabine, chambre double, suite avec vue sur la mer, le seul hôtel classé au patrimoine mondial de l’UNESCO…

À défaut d’aller y passer une nuit, vous pouvez aussi profiter d’un moment unique au restaurant “Le ventre de l’architecte” qui propose ses repas le midi et le soir.

Hôtel Le Corbusier – Cité radieuse

280, boulevard Michelet

13008 Marseille



À partir de 74 € la chambre

> Réservations : Hôtel vintage marseille (hotellecorbusier.com)

Ateliers artistiques pour les enfants au Château de la Buzine



Pour célébrer les vacances d’hiver, le Chateau de la Buzine propose un programme d’ateliers pour les petits artistes en herbe. Ateliers cirque et théâtre, arts créatifs, ateliers sur le thème de l’amour, atelier cinéma… il y en a pour tous les goûts !



Au programme :



Atelier Cirque – En avant les acrobaties, jongles et exercices d’équilibre

Vendredi 1er mars – atelier à la journée – de 9h30 à 17h – de 6 à 12 ans



Une journée sportive avant la rentrée des classes

Vendredi 8 mars – atelier à la journée – de 9h30 à 17h – de 6 à 12 ans

Atelier Théâtre – Au pays des super-héros

Mardi 27 février – atelier à la journée – de 9h30 à 17h – de 6 à 12 ans



Sur les pistes enneigées

Mercredi 28 février- atelier à la journée – de 9h30 à 17h – de 6 à 12 ans



Sur le thème de l’amour

Mercredi 29 février – atelier à la journée – de 9h30 à 17h – de 6 à 12 ans



Atelier art créatif sur le thème de l’hiver

Mardi 5 mars – atelier à la journée – de 9h30 à 17h – de 6 à 12 ans



Place à l’improvisation

Mercredi 6 mars – atelier à la journée – de 9h30 à 17h – de 6 à 12 ans



Atelier 7ème art – En avant les Storyboards, mises en scène création de décors etc…

Jeudi 7 mars – atelier à la journée – de 9h30 à 17h – de 6 à 12 ans

Château de La Buzine

56 Trav. de la Buzine

13011 Marseille



Tarif 23€ jour/enfant

Réservation par téléphone : 04 91 45 27 60

Pensez à apporter un pique-nique, un goûter et des boissons