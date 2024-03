Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, a lancé jeudi 29 février, une initiative visant à encourager l’engagement citoyen au service des communes. En partenariat avec l’initiative « L’Heure Civique », cette réserve territoriale citoyenne vise à mobiliser les habitants, une heure par mois, pour contribuer au mieux-vivre ensemble dans leurs localités.

Cette annonce fait suite à une démarche entamée par la ministre en juillet dernier, visant à améliorer les conditions d’exercice du mandat d’élu local. Une consultation citoyenne réalisée via l’application Agora en novembre 2023 a révélé que malgré un faible taux d’engagement actuel, une majorité de Français aspire à s’impliquer dans leur commune, à condition que leur action ait un impact concret sur leur quotidien.

Dans cette optique, la réserve territoriale citoyenne vise à exploiter le potentiel de générosité et de solidarité des citoyens ordinaires, en les incitant à offrir un peu de leur temps pour soutenir les initiatives locales.

L’Heure civique : une aide pour les maires

Grâce à la plateforme « L’Heure Civique », chaque citoyen pourra signifier sa disponibilité au maire de sa commune, qui pourra ensuite solliciter leur aide pour divers événements et tâches communales, telles que le soutien lors d’événements, l’assistance à la traversée des enfants, ou encore l’entretien des espaces verts.

Pour la ministre Dominique Faure, cette réserve territoriale citoyenne représente une véritable opportunité de renforcer la participation citoyenne à l’échelle locale et de rapprocher la décision politique du citoyen. Elle souligne l’importance de la générosité citoyenne dans l’action publique, notamment mise en lumière par la pandémie de Covid-19, et invite chacun à contribuer, même avec une heure de son temps, à la construction d’une communauté plus solidaire et dynamique.

Dominique Faure : « une fabrique de mobilisation solidaire »

« La réserve territoriale citoyenne, c’est une fabrique de mobilisation solidaire, une armée de bonne volonté prête à s’investir au service de sa commune pour le mieux-vivre ensemble. Je suis convaincue que la générosité citoyenne peut irriguer l’action publique et la rendre plus efficace et puissante » affirme Dominique Faure.

Liens utiles :



Le site de L’Heure civique

14 mars 2024, 6e salon des maires : “the place to be”