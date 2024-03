Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Les femmes prennent la parole à Aubagne



Ce vendredi 8 mars au théâtre Comoedia à Aubagne à 18 heures, des personnalités féminines inspirantes prendront la parole dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Qu’elles soient sportives, avocates, politiciennes, entrepreneuses ou même collégiennes, elles détailleront leur parcours et aspirations aux spectateurs.

En plus des interventions au théâtre, la médiathèque Marcel-Pagnol proposera aussi des ateliers avec l’association « Aide et bien être harmonie » et des ateliers récréatifs parents-enfants (6 à 10 ans, sur inscription). À partir de 18 heures, la projection du film documentaire féministe « Delphine et Carole, insoumises » sera suivie d’échanges avec le public et d’une présentation d’ouvrages.

Vendredi 8 mars – 18h



Théâtre Comoedia

Espace Culturel CRS Mar Foch

13400 Aubagne

Le Japon de passage à Marseille ce week-end avec la Japan Expo

Japan Expo… ou le Salon incontournable autour de l’univers du Japon, sa culture et ses traditions est de retour pour sa 14eme édition au Parc Chanot. Du manga à la musique en passant par les jeux vidéos ou les arts martiaux, ne manquez pas cette occasion de vous plongez dans l’univers nippon du vendredi au 8 au dimanche 10 mars au Parc Chanot.

Cette année, Japan Expo dévoile une une vaste programmation : animations, défilés cosplay, concert, conférences et des invités d’exception du Japon et d’ailleurs. Curieux ou passionnés, rendez-vous de 9h à 18h à Marseille Chanot pour célébrer la culture japonaise !

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars de 9h à 18h



Parc Chanot

Rond point du Prado

Marseille 13008



Billetterie ici

Entrée gratuite pour les moins de 8 ans.

La science taille XX Elles



Initié par le CNRS et l’association Femme Sciences, l’exposition « La Science taille XX elles » vise à promouvoir la place de la femme dans les sciences et en déconstruire les stéréotypes, en partant d’un simple constat : les femmes représentent seulement 30% de la profession.

A travers les photographies de Vincent Moncorgé et les formats originaux implantés dans la ville, l’objectif est d’attirer la tension du grand public et offrir des modèles aux ingénieures de demain.

Du 8 au 24 mars 2024 sur la place du Général de Gaulle, l’exposition photographique grand format met en scène les métiers de seize femmes scientifiques travaillant dans les laboratoires du CNRS en Provence. Grace au QR code attribué à chaque photos, les curieux pourront accéder à une page web comprenant un portrait texte de l’ambassadrice présentant son métier et son parcours.

Du 8 au 24 mars 2024



Place du Général de Gaulle

13001 Marseille

Machine de Cirque au GTP

©Emmanuel Burriel



Ce week-end, le Grand Théâtre de Provence reçoit la troupe québecoise, Machine de Cirque. Débordante d’énergie, elle nous invite à des show survoltés à découvrir en famille, du 8 au 10 mars. Les huit artistes envahissent un plateau transformé pour l’occasion en musée et vous invitent dans leur drôle de galerie. Jongleurs, acrobates et musiciens vous offriront un spectacle aussi acrobatiques qu’humoristique et ingénieux. Vous ne ferez plus la queue au musée de la même manière !

Vendredi 8 mars à 20h

Samedi 9 mars à 20h

Dimanche 10 mars à 15h



Grand Théâtre de Provence

380 avenue Max Juvenal

10100 Aix-en-Provence



Billetterie ici

Courir pour la bonne cause : 7eme édition de Marseille Bleu !



Rendez-vous ce dimanche de 9h à 15h au Parc Borély pour la 7eme édition de Marseille Bleu, la course pour soutenir le dépistage te la sensibilisation au cancer colorectal.

Le SMUC et l’AP-HM en partenariat avec Ville de Marseille, organisent, à l’occasion de Mars bleu, le mois de prévention et de sensibilisation au cancer du colon, une course pour toute la famille et tous les niveaux. Au programme : réveil musculaire, échauffement zumba, course chronométrée de 5km, remise des prix adultes et enfants et les enfants, foodtrucks et animations pour toute la famille !

Dimanche 10 mars de 9h à 15h



Parc Borély

Allée Borély, 13008 Marseille

Inscriptions ici

Marché des créateurs au Blum



La brasserie et bar Blum organise ce dimanche 10 mars un marché des créateurs de 11h à 18h. Au 125 la Canebiere, retrouvez dans le restaurant des stands de créateurs bijoux, vêtements, atelier couture et d’autres surprises tout en gardant le service de restauration avec les ses célèbres pizza napolitaines et antipasti.

Dimanche 10 mars de 11h à 18h



Restaurant Blum

125 la Canebière

13110 Marseille

Femmes droits sur Mars Festival



Jusqu’au 31 mars, la Mairie des 4e et 5e arrondissements de Marseille met à l’honneur les femmes et leurs combats pour l’égalité des genres. Spectacle, concerts, débat, animations sportives, expositions ou encore atelier gratuit de self défense… Un programme riche, varié et inclusif.

À noter, le concert de Florence Aubrun le vendredi 8 mars à 19h30, intitulé “Mahalia et moi” qui rend hommage à Mahalia Jackson chanteuse noire américaine, reine du gospel, l’une des plus belles voix du monde, mais aussi militante influente aux côtés de Martin Luther King. (Théâtre du HangArt – 4e).



À retrouver aussi ce week-end : “Eau-norées”, une exposition photographique des oeuvres de Delphine Denans, qui met en lumière et honore les femmes. Mêlant regard artistique et captures poétiques dans l’eau, émane des photographies leur puissance, leur beauté et leur vulnérabilité (Théâtre du HangArt – 4e) ou encore la projection d’Annie Colère, un film de Blandine Lenoir sorti en 2022 qui raconte le combat d’Annie, tombée enceinte en 1974, ouvrière et mère de deux enfants, qui rencontre le Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie. 7 mars – 20h – Cinéma Pathé Madeleine – 4e).

Toute la programmation du festival ici