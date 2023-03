Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, recevait lundi 7 mars Marine de Haas, responsable de l’école de la transition écologique (ETRE), qui ouvrira ses premières formations dès ce mois de mars. Basée au Cloître à Marseille (13e), cette école appuyée par l’association Paysan Urbain propose des formations aux métiers dits « verts » : ouvrier du paysage, du génie écologique, horticulteurs, métiers en lien avec la mobilité douce (réparation de vélo, cyclologistique, éducateur à l’environnement), poseurs de panneaux photovoltaïques ou éco-construction, matériaux biosourcées … L’école de Marseille est la onzième du genre à ouvrir ses portes, en lien avec le réseau national ETRE. Les formations sont ouvertes aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. « Le projet s’est créé sur deux constats : environ 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme et il y a 5000 décrocheurs par an. De l’autre côté, l’Ademe prédit un million d’emplois dans les secteurs liés à la transition écologique d’ici 2050. L’objectif aujourd’hui est donc de former les jeunes à ces métiers », explique Marine de Haas. Pour cela, l’école collabore avec le tissu associatif et institutionnel marseillais déjà existant comme les Alchimistes (que nous recevions dans l’émission Planète locale du 20 février), Terre2Mains ou l’école NRSud. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille Provence) et Julie Rampal-Guiducci de Gomet’.

L’actualité du jour revient sur l’expérimentation que la Région Sud souhaite mener sur l’utilisation des eaux usées, face à une situation de sécheresse historique (voir notre article). Cependant, le temps que l’expérimentation se mette en place, elle devrait être concrétisée en 2024 et non en 2023, indique le service presse de la Région.

Enfin, la rubrique dédiée à l’objet de la semaine met à l’honneur les sacs de la marque Carmen & Simone, fondée en 2022 par l’aixoise Chloé Durand. Fabriqués à base de pommes, une matière que l’on appelle « appleskin », ils sont une alternative au cuir animal. Pour parvenir à un résultat dont l’aspect ressemble au cuir, les pommes sont réduites en poudre et mélangées à part égale avec du polyuréthane recyclé et du coton biologique. Carmen & Simone propose pour l’heure deux modèles en trois coloris chacun, vendus entre 250 et 290 euros, mais de nouveaux coloris pourraient bientôt être en vente sur le site.

