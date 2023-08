Share on Facebook

Share on Twitter

C’est la fin des vacances pour certains, et le début pour d’autres ! Dans tous les cas, en Provence, il y a toujours de quoi s’occuper pour couper. La rédaction de Gomet’ a préparé une sélection d’activités pour mettre des paillettes dans votre week-end.

[Cinéma] Une séance en plein air sur la digue du large

Venez assister à la projection en plein air du film « Donne-moi des Ailes » de Nicolas Vannier diffusé à 20h30 le 26 août sur la Digue du Large à Marseille. Profitez d’une soirée conviviale en famille ou entre amis avec pique-nique, coucher de soleil et vue panoramique sur Marseille. La digue est accessible en navette maritime (8 minutes de traversée) en choisissant parmi les quatre départs disponibles (18h00 / 18h30 / 19h00 / 19h30) moyennant 6 euros pour le transport. Réservation obligatoire en raison des places limitées et de l’organisation des navettes.

Une vue inédite depuis la Digue du large sur Notre-Dame de la Garde et le Mucem (Crédit MPG)

> Plus d’informations

[Musique] Des concerts tout le week-end au Delta Festival

Le Delta Festival bat son plein jusqu’à dimanche soir sur les plages du Prado à Marseille. Après Damso, Niska et Angèle, retrouvez Amélie Lense, Nina Kraviz, Alonzo, Bakermat, B.B. Jacques, Feder ou encore Etienne de Crécy. Passez une tête sur le « forum du monde des possibles » où plus de 700 exposants vous informerons et vous présenteront leurs solutions. Avec ces chaleurs, la baignade est toujours autorisée.

9e édition du Delta Festival (Crédit : MG)

> Programmation

[Gourmet] Le savoureux festival Kous-Kous revient à partir de ce week-end

Pour ceux qui aiment le coucous, la bonne ambiance et le poisson… vous êtes à la bonne adresse ! Le festival organisé par le rstaurant les Grandes Tables démarre vendredi 25 août jusqu’au 3 septembre dans plus de 130 lieux de Marseille en partenariat avec l’été Marseillais. Après le thème de la harissa, c’est au tour de la mer méditerranée d’être célébrée avec les poissons bleus mis à l’honneur dans l’assiette.

Affiche de la 6e édition (Crédit : Marseille Tourisme)

Au programme, ce vendredi 25 août : On Air – AMI x Festival Kouss-Kouss sur le toit-terrasse (5 € / gratuit pour les minimas sociaux) Groovistan live Pop, electro, raï Ita & Mehdi live Trad & electro music Mama Ace dj set Hip-hop, rap. Samedi 26 août : On Air – AMI x Festival Kouss-Kouss sur le toit-terrasse (5 € / gratuit pour les minimas sociaux) Muqawama live Musiques du monde Mystique dj set Dancehall, bubbling, afro-house.

> Détails

[Célébration] La fête de la libération à Martigues

La Ville de Martigues célébre le 79e anniversaire de sa Libération samedi 26 août. Au programme, de 17h45 à 19h, une cérémonie commémorative en présence du maire et d’une fanfare « thème libération » sera organisée. À partir de 21h, un bal prendra vie sur la place de la libération à L’Île, avec un orchestre. Et enfin, à 22h un feu d’artifice tiré depuis le théâtre de verdure est visible de la plage de Ferrières jusqu’à Sainte-Anne pendant 10 minutes. En fonction des conditions météorologiques, il pourrait être décalé au dimanche.

Feu d’artifice tiré en 2022 (Crédit : Ville de Martigues)

Théâtre de verdure de Brise-Lames

Place des Aires Pointe brise-lames

13500 Martigues

22h

[Buvette] La fête de la bière à Allauch

Ce rendez-vous désormais traditionnel vient clôturer les fêtes de l’été à Allauch. Le comité de jumelage Allauch-Vaterstetten vous fera vivre un repas authentique avec choucroute royale et bière Paulaner à volonté (la réservation est obligatoire au 06 10 55 91 93 pour un tarif de 38 euros). Une belle fête à ne pas rater ! Rendez-vous à partir de 20h.

Cour de l’école du logis-neuf

Avenue Leï Rima – place du 24 avril 1915

13190, Allauch



> Détails

[Photographie] Libération aux Rencontres d’Arles

Comme chaque année depuis 54 ans, les Rencontres de la photographie à Arles sont l’épicentre de cet art singulier et passionnant. On vous conseille l’exposition sur les 50 ans de Libération qui met à l’honneur l’histoire du journal mais aussi la photographie de presse. L’exposition, fabriquée par le chef du service photo du journal, Lionel Charrier, est visible jusqu’au 24 septembre dans le bel écrin de l’abbaye de Montmajour.

Christian Weiss. Manifestation MLF à Paris, le 8 mars 1975.

> Le programme des Rencontres d’Arles