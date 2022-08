Le Festival Agir pour le vivant a ouvert ses débats lundi 22 août au soir à Arles. La 3e édition se déroule jusqu’au dimanche 28 Août 2022. Et le plateau est à croquer à pleines dents. L’événement, lancé sous l’impulsion de François Nyssen, la présidente de la maison d’édition Actes Sud et ancienne ministre de la Culture, avec Comuna, l’association Le Méjean et l’Université du Domaine du possible a pour but d’agir concrètement et durablement mais aussi de susciter l’intérêt du plus grand nombre pour le vivant et la biodiversité en invitant à le penser (débats, échanges) et à le célébrer (spectacles, danses). De très nombreux penseurs, chercheurs, mais aussi des acteurs engagés comme des activistes climatiques sont présents (voir liste complète dans le dossier en bas d’article.



Pendant une semaine, Agir pour le vivant invite à des réflexions et des expérimentations territoriales afin de repenser la relation de l’homme avec la nature. Philosophes, jardiniers, agronomes, herboristes, militants vont tenter d’esquisser un modèle de société qui intégrerait au cœur de ses développements la question du vivant, à la fois humain, végétal et animal.

Un programme pour embarquer les entreprises



Les organisateurs d’Agir pour le vivant ont souhaité créer Entreprendre pour le vivant, pour rassembler une communauté d’acteurs économiques. Objectif : partager les expériences, s’inspirer des pionniers, découvrir et établir ensemble des moyens d’agir. Plusieurs programmes sont proposés enfin d’engager les acteurs économiques dans le champ du vivant grâce notamment à des ateliers de sensibilisation et de prise en compte du vivant dans les enjeux stratégiques des entreprises et des organisations.

A noter que samedi 27 août, pour l’ouverture du dîner de clôture, aura lieu la remise du prix des Femmes engagées pour le Vivant, une initiative du Fonds épicurien basé à Marseille. Auparavant, chaque journée aura permis d’explorer des thèmes variés et passionnants pour tenter de construire un monde respectueux de son environnement.

Agir pour le vivant : « La jeune génération aspire à faire société autrement »

« Nous sommes aujourd’hui confronté·e·s à une série de crises sans équivalent dans l’histoire de l’humanité — écologique, démocratique, politique, sociale, sanitaire — qui nous imposent d’imaginer une alternative civilisationnelle » déclarent dans leur édito Françoise Nyssen, Anne-Sylvie Bameule, Jean-Paul Capitani d’Actes Sud et Alain Thuleau le directeur de l’agence de création Comuna. Nous n’avons d’autres choix que d’agir maintenant, de nous relier pour construire collectivement une société libre, vivante et solidaire. En cela la jeune génération, la dernière à pouvoir enrayer ce mouvement, aspire à faire société autrement en mettant l’intérêt général et l’attention au vivant au cœur de leurs préoccupations. » Ce mouvement, Agir pour le vivant entend le rassembler et lui donner de la force.

« Partout affluent des courants de pensées pour sortir d’un ordre qui nous dépasse, imaginer les possibles et inventer de nouvelles aventures humaines, souhaitables et soutenables … » estime le plaidoyer Agir pour le vivant. C’est à Arles que ces courants se retrouvent chaque fin d’été. Allons-y !

Liens utiles :



> Le site de la manifestation

> Agir pour le vivant dans les archives de Gomet’



Agir pour le vivant : le programme complet