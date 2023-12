Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

L’immanquable bravade Calendale d’Aix-en-Provence

Crédit: Office du Toursime d’Aix-en-Provence

Festivité séculaire, la bravade est aujourd’hui « le » rendez-vous de la musique et de la danse provençales des fêtes de fin d’année. Les groupes folkloriques, venant des quatre coins de Provence et portant avec eux leurs traditions éclatantes de couleurs, animeront avec joie les rues d’Aix ce dimanche 17 décembre.

Les bravades tiennent leurs racines du 13ème siècle, et marquent le solstice d’hiver (Saint-Jean l’évangéliste), jour de la nuit la plus longue, pour célébrer avec de la musique et de la danse le passage à l’année nouvelle. Cette manifestation évoque également la coutume de l’offrande, où, le jour de Noël, des groupes de musiciens visitaient des notables de la ville en leur offrant, sur un air de musique, la pompe à l’huile – dessert traditionnel – dont les Provençaux sont si friands.

PROGRAMME

● À 10h30, animations dans le centre ville / Place du Général de Gaulle, milieu du cours Mirabeau, haut du cours Mirabeau, place des Prêcheurs, allées provençales, place Saint Honoré.

● À 14h, ouverture de la Bravade Calendale / Place Comtales, centre-ville, cours Mirabeau.

● À 16h, rassemblement et offrande de la pompe de Noël aux autorités, allocutions / Place de l’Hôtel de Ville.

Dernière étape du Climat Libé Tour à Marseille !

À vos agendas ! Ne manquez pas la sixième et dernière étape du « Climat Libé Tour» 2023, le samedi 16 décembre. Une journée spécialement dédiée aux échanges et débats autour des questions de pollution, un enjeu capital pour la santé et la préservation de notre environnement à la Friche la Belle de Mai, de 9h30 à 23h.

Dans cette lutte majeure, Marseille est en première ligne : c’est l’une des villes les plus polluées de France avec pour principales causes, les bateaux de croisières et les transports routiers. Sans compter, l’accumulation et la gestion des déchets qui font l’objet de vives critiques. Comment éveiller les consciences sur les phénomènes de pollution ? Comment lutter contre ? Par quels moyens protéger nos écosystèmes et notre santé ? Peut-on réparer les dégâts ? Si oui, de quelle façon ?

Samedi 16 décembre, venez rencontrer, débattre et écouter : Julie Gautier, apnéiste, Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur pour l’océan et les pôles, Camille Aumont Carnel, militante féministe, Hugo Clément, journaliste et auteur, Christine Juste, adjointe au Maire de Marseille en charge de l’environnement, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, Alma Dufour, députée LFI et d’autres…

> Détails, programme complet et billetterie

La Poésie de Jean-Pierre Blanche au Musée Regards de Provence

Crédit: Jean-Pierre Blanche – Musée Regards de Provence Poésie et Lumière.

Ce week end et jusqu’au 21 avril 2024, découvrez l’exposition Poésie de Jean-Pierre Blanche (1997-2022), au Musée Regards de Provence. L’exposition rend hommage à l’artiste passionné par le charme du paysage méditerranéen, qu’il transcrit de manière toujours figurative et sensible avec sens accru du rythme, des couleurs, de l’espace et de la lumière. Observateur et minutieux, le peintre nous transporte avec ses paysages poétiques au fusain, au pastel ou à l’huile.

En parallèle, jusqu’au 14 avril 2024, le Musée Regards de Provence met à l’honneur l’exposition « La Collection – ses 25 ans ». Une sélection d’une quarantaine de toiles du XIXème et XXème siècles, issus de la collection de la Fondation Regards de Provence qui célèbre ses 25 ans d’existence en 2023.

Allée Regards de Provence (Face à l’Esplanade J4) 13002 Marseille



Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. Du 01/12/2023 au 21/04/2024 de 10h à 18h sauf les 1er janvier et 25 décembre. Fermé le lundi. Plein tarif : 8,50 €, Tarif réduit : de 3 à 7,50 €.

Le Grand marché de noël des créateurs de Marseille

Crédit: Association Marquage Marseille

Avec une soixantaine d’exposants, venez découvrir une immense variété de supports d’expressions artistiques et artisanales. Parfumerie, peintures, bijoux, luminaires, graphisme, tissage, stylisme, maroquinerie, cosmétiques, photographie, accessoires, mobilier, céramique, travail du bois, gourmandises de fabrication artisanale… vous trouverez forcement votre bonheur à travers des objets pour tous les budgets !

Cours Julien et La Plaine

De 10h à 20h les 16 et 17 décembre.

« Dédramatiser parcoursup » à travers des ateliers et des conférences à Fuveau

Ce samedi 16 décembre, de 14h à 16h à Fuveau, la coach professionnelle certifiée et accompagnatrice, entre autres, des jeunes dans leur orientation, Caroline Haas, propose un moment de partage afin de mieux comprendre le processus Parcoursup. Accompagner les réflexions pour préparer ses choix, donner quelques clés pour se repérer, gagner en sérénité avant le début du processus, partager les interrogations des parents et des jeunes ou encore évoquer l’accompagnement et les ateliers disponibles, tel est le programme de cette après-midi.

Fuveau

Info et réservation obligatoire par téléphone 0603315710

20 places disponibles

Offert aux fuvelains, parents et jeunes !