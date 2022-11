C’était une demande réitérée maintes fois par la Ville de Marseille : la Métropole vient officiellement d’adresser au ministre de la Ville et du logement Olivier Klein la candidature de Marseille pour l’expérimentation de l’encadrement des loyers. En effet, si cette expérimentation est accordée par l’Etat, la demande ne pouvait émaner que de la collectivité métropolitaine.

Dans un communiqué, la Métropole Aix-Marseille Provence, présidée par Martine Vassal, affirme pourtant être toujours « défavorable » à cette mesure, sans en expliciter les raisons. Elle dit néanmoins y avoir accédé pour « ne pas faire obstruction à la volonté exprimée de la Ville. »

Le député (Nupes) Hendrik Davi écrit au ministre pour appuyer la demande

Le député de la cinquième circonscription de Marseille, Hendrik Davi (LFI) a de son côté doublé cette demande d’un courrier au ministre pour l’appuyer : « Se loger ne doit pas être un luxe. […] A Marseille, en cinq ans, les loyers pour un T1 ont augmenté de 12% », alerte l’élu Nupes. En cause selon lui : « Marseille attire chaque année de plus en plus de touristes et des classes sociales plus aisées. Si nous ne voulons pas que cela se fasse au détriment des plus pauvres, il faut de toute urgence stopper la spéculation immobilière. » Dans une ville aussi disparate que Marseille, il préconise de « s’adosser à un zonage fin » pour effectuer cet encadrement. Enfin, il demande des moyens supplémentaires pour permettre le bon fonctionnement des commissions de conciliation, ainsi que l’implication des acteurs locaux dans cette expérimentation.

Des éclaircissements sur cette expérimentation pourraient être apportés mardi 29 novembre prochain, alors que le ministre Olivier Klein est attendu à Marseille à l’occasion des états généraux du logement qui se tiendront à la Friche de la Belle de mai.

Document source : le courrier adressé au ministre par Hendrik Davi

