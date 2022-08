Emmanuel Macron a répondu favorablement à l’invitation de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République française se rendra en Algérie du 25 au 27 août. L’occasion pour Emmanuel Macron de relancer le partenariat franco-algérien après plusieurs mois de tensions diplomatiques, notamment autour de la question mémorielle et de la gestion des visas. Cette visite intervient à la fois dans un contexte dramatique – le dernier bilan des récents feux de forêts en Algérie fait état de 43 morts et au moins 200 blessés – et symbolique, 60 ans après les accords d’Evian qui mirent fin à sept ans et demi de guerre entre insurgés algériens et armée française.



L’Élysée précise dans un communiqué que « ce déplacement contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l’avenir au bénéfice des populations des deux pays, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d’apaisement des mémoires ». Une délégation de 90 personnes devrait accompagner le Président. Selon plusieurs sources concordantes, les ministres Bruno Le Maire (Économie), Catherine Colonna (Affaires étrangères) et Gérald Darmanin (Intérieur) seront du voyage. La dernière visite du chef de l’État français en Algérie remonte à décembre 2017, au début de son premier mandat.

Déplacement de Macron en Algérie : le sénateur Bacchi manque à l’appel



Invité par le président de la République, le sénateur des Bouches-du-Rhône Jérémy Bacchi sera quant à lui absent. Il invoque dans un communiqué des « contraintes administratives ». Contacté par la rédaction de Gomet’, sa collaboratrice parle d’un « concours de circonstances qu’il regrette énormément ». Elle nous explique en effet que « le sénateur est à l’étranger actuellement » et que « pour avoir le visa, il fallait qu’il envoie son passeport. Mais [Jérémy Bacchi] ne pouvait pas le faire sans risquer de rester bloqué à l’étranger ».

Rodolphe Saadé et Xavier Niel vont se retrouver à Alger

Côté programme, l’Élysée prévoit une visite orientée vers « l’avenir, les start-up, l’innovation, la jeunesse, des secteurs nouveaux ». Emmanuel Macron échangera d’ailleurs vendredi avec des jeunes entrepreneurs algérois. Une séquence à laquelle plusieurs patrons de grands groupes français seront invités. Xavier Niel, le PDG d’Iliad, devrait notamment retrouver son concurrent à la reprise du journal La Provence, Rodolphe Saadé, dirigeant de l’armateur marseillais CMA-CGM. Catherine MacGregor sera également présente pour Engie. Après un détour par la grande mosquée d’Alger, Emmanuel Macron se rendra à Oran, la deuxième ville du pays. Le chef de l’État y rencontrera des jeunes artistes afin d’assister à une démonstration de breakdance. Il visitera également la forteresse de Santa Cruz.

Emmanuel Macron et des participants au Sommet des deux rives à Marseille en juin 2019 (Photo archives Gomet’).

Relations internationales, immigration et mémoire au cœur des discussions

En « tête à tête » avec Abdelmadjid Tebboune , Emmanuel Macron évoquera « en toute franchise » l’influence croissante de la Russie dans le nord de l’Afrique, indique la présidence française. Les deux dirigeants s’entretiendront par ailleurs sur la situation au Mali, pays frontalier de l’Algérie, d’où l’armée française vient de se retirer. La question de l’immigration sera également mise sur la table et discutée – en septembre 2021, la France actait la réduction de moitié du nombre de visas Schengen accordés aux Algériens et aux Marocains.



En hommage aux victimes de la guerre, le chef de l’État se rendra au mémorial du Martyr, et au cimetière chrétien Saint-Eugène à Alger où sont enterrés plusieurs centaines de soldats français dans un carré militaire. Il sera notamment accompagné de l’historien Benjamin Stora, auteur d’un rapport commandé par l’Élysée sur l’histoire et la mémoire de l’Algérie. La visite d’Emmanuel Macron sera scrutée avec attention à Marseille. La ville abrite en effet une forte communauté issue d’Algérie, estimée à 300 000 habitants soit près d’un tiers de la population totale.

