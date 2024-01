Share on Facebook

Troisième jour de blocage sur les autoroutes de la région. A 8h30 ce samedi 27 janvier, le trafic reste fluide sur les axes routiers du département mais les manifestants sont toujours installés sur l’aire du Merle à Salon de Provence. La situation n’a pas évolué sur les deux autoroutes A54 et A51observe la préfecture dans son point de situation diffusé en débute de matinée :

L’autoroute A54 reste fermée jusqu’à nouvel ordre, pour raison de sécurité dans les deux sens de circulation, entre les échangeurs n°12 « Saint-Martin-de-Crau » et n°14 « Grans ». Sur la RN113, direction Salon-de-Provence, la sortie au niveau de l’échangeur 9 reste obligatoire vers le RN568. L’autoroute A 51 est ouverte entre les échangeurs n°15 « Pertuis » et n°17 « Cadarache » dans les deux sens de circulation mais selon les informations de Vinci autoroutes actualisées à 9h30 l’A51 est coupée ensuite entre entre Cadarache et Sisteron dans les deux sens.

Selon la même source, l’autoroute du soleil, A7 est coupée entre Chanas et Orange en direction de Marseille, entre Avignon et Chanas en direction de Lyon.