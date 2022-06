Share on Facebook

« Il est temps d’entamer un nouveau chapitre 100% Cop d’avance ! » Après une longue période d’élections successives (municipales 2020, départementales et régionales en 2021, présidentielles et législatives en 2022), Renaud Muselier veut remettre sur les rails les projets de la Région Sud. Parmi ces projets, celui de « bâtir le premier budget vert » parmi toutes les régions européennes, avant la fin du mandat, réitéré ce vendredi 24 juin à l’occasion de l’assemblée plénière de la Région.

Dédier les fonds européens à l’environnement

Pour cela, le président de Région entend tout d’abord orienter tous les fonds européens obtenus par la Région, soit dix milliards d’euros, directement vers des projets de lutte et d’adaptation au réchauffement climatique, ou soumis à des critères environnementaux « exigeants et de dimension européenne. » A titre d’exemple, la Région cite dans son rapport plusieurs projets qui feront l’objet de financements européens : le projet « Escale zéro fumée » qui cible les bateaux de croisière, ou encore « Le Sud à vélo » et le projet de « zéro émission dans les transports régionaux. »

La majorité régionale a également présenté en préambule de la séance une série de mesures comme la création d’un fonds de cinq millions d’euros pour la gestion des aléas climatiques et pour aider les pompiers de la région dans la gestion des incendies. A également été approuvée la signature d’une convention avec l’Ademe : les deux institutions investiront ainsi 75,6 millions d’euros chacune entre 2021 et 2027 en faveur de la transition énergétique et de l’économie circulaire.

Un partenariat avec le Grec pour émettre un rapport régional sur le climat

Autre mesure qui poursuit cet objectif d’une région plus verte, l’hémicycle régional a adopté ce vendredi 24 juin en assemblée plénière la commande d’un rapport climat dédié à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur auprès du Groupe régional d’études sur les changements climatiques (Grec-Sud), émanation locale d’une instance plus connue : le Giec. L’exécutif régional entend ainsi accélérer la mise en place sur son territoire du plan climat « Une Cop d’avance » lancé en 2017.

Le Grec-Sud, composé de 350 scientifiques, aura ainsi pour mission d’établir un état des lieux environnemental local et de proposer des orientations ainsi que des choix stratégiques, en contrepartie d’une subvention de 12 000 euros versés par la Région à l’association Air Climat (qui gère le Grec-Sud).

Le rapport a été adopté en dépit du vote contre de l’opposition d’extrême-droite. « Des rapports climatiques existent déjà en libre accès sur Internet. Pourquoi payer 12 000 euros pour que des experts en fassent une compilation ? De plus, l’enjeu climatique se joue au niveau mondial, pas au niveau de la région. Il faut arrêter de dépenser sans compter l’argent public et passer à l’action », justifie Franck Allisio, qui remplace désormais Thierry Mariani à la tête du groupe RN régional.

