Un an et demi après sa dernière réunion, le groupement d’intérêt public (GIP) pour les projets transports du plan Marseille en grand s’est réuni jeudi 14 mars aux ateliers du métro, à la station La Rose à Marseille. Etaient ainsi présents la secrétaire d’Etat en charge de la citoyenneté et de la ville Sabrina Agresti-Roubache, le ministre des Transports Patrice Vergriete (en visio) mais aussi le maire de Marseille Benoît Payan, sous la présidence de Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille.

Si ce GIP a principalement permis de faire le point sur les projets déjà en cours, il a également acté le lancement d’études pour de nouveaux projets « destinées à nourrir les réflexions pour le développement des transports en commun dans la deuxième ville de France », précise un communiqué de la préfecture de Région. Il s’agit des projets suivants :

– le prolongement du tramway des Caillols jusqu’à la Valentine,

– le prolongement du tramway depuis la place du Général Ferrié jusqu’à l’escale Borely, via le boulevard Rabatau et l’avenue du Prado,

– le prolongement du tramway de la Belle de Mai jusqu’à Saint Jérôme,

– le prolongement du tramway de la Castellane jusqu’au PEM de Saint Antoine,

– le prolongement de la ligne 2 du métro de Saint Marguerite Dromel jusqu’à la ZAC Vallon Regny.

– En coordination avec la région Provence Alpes Côte d’Azur, la réalisation du BHNS Aix-en-Provence Les Milles La Duranne



Le calendrier pour le lancement de ces nouvelles études n’est pour l’heure pas précisé.

Le BHNS aixois vers Les Milles inscrit dans Marseille en grand, la Ville d’Aix se réjouit

Le plan Marseille en grand englobe des projets de transports à l’échelle métropolitaine, par-delà les frontières de la cité phocéenne. A l’issue du GIP, la maire d’Aix Sophie Joissains se réjouit ainsi dans un communiqué de voir rattaché à ce plan le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) entre La Duranne et Les Milles. Le projet de BHNS Aixpress jusqu’à Malacrida figure également dans le plan initial et bénéficie d’un financement de 18 millions d’euros.

Il s’agit d’une revendication de longue date de la municipalité aixoise (voir notre article). Si elle se réjouit, Sophie Joissains affirme néanmoins « la nécessité d’aller plus vite et fixer un objectif plus ambitieux que 2035 » pour la mise en place de ce BHNS.

Marseille en grand : où en sont les quinze projets de transports ?

Au terme de cette réunion, un point d’étape sur les quinze projets inscrits dans le plan Marseille en grand, pilotés par la Métropole et cofinancés par l’Etat. Le GIP a permis de constater l’avancée de ces projets. Parmi eux, le pôle d’échanges multimodal de Saint-Antoine (16e) est déjà partiellement livré et six autres le seront en 2024-2025. C’est le cas des nouvelles rames de métro automatisées Neomma (courant 2024) ; la mise en service de la phase 1 des extensions du tramway, en direction de Gèze au nord et de La Gaye au sud ; la mise en service de la ligne de rocade BHNS B4 reliant Capitaine Gèze à la Fourragère ; le Val’tram entre Aubagne et la Bouilladisse, le Chronobus entre Aubagne et Gémenos et enfin le Zenibus prolongé entre Plan de Campagne et la ZAC des Florides à Marignane. (voir le document source avec le dossier transmis par la Métropole).

D’ici 2030, d’autres projets du plan Marseille en grand doivent voir le jour, comme la phase 2 de l’extension du tramway, le tramway entre la Blancarde et la place du 4 septembre, celui vers la Belle-de-mai, entre autres. Ces deux derniers projets font l’objet de désaccords entre la Métropole, autorité compétente en matière de mobilité et la Ville de Marseille, qui souhaite que la priorité reste le désenclavement des quartiers Nord. A l’occasion du GIP, Martine Vassal comme le maire de Marseille Benoît Payan, à couteaux tendus ces derniers temps, ont exprimé leur volonté de trouver un accord sur ces deux projets.

Mais selon nos informations, les tensions entre les deux élus demeurent avec un échange vif, entre d’une part les récriminations du maire de Marseille concernant le manque d’informations sur les opérations en cours et la réponse de Martine Vassal considérant que les informations échangées avec les adjoints du maire de Marseille lors des réunions d’étape ne semblent pas lui avoir été transmises. Ambiance…

Document source : le dossier de presse de la Métropole Aix-Marseille Provence

